Egy hetedik áldozata is van a kijevi vérfürdőnek

Hétre emelkedett a szombati kijevi lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután az egyik kórházban ápolt sebesült belehalt sérüléseibe – erősítette meg Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere hétfőn, hozzátéve, hogy a sérültek közül jelenleg is heten szorulnak kórházi ellátásra. Köztük van egy kiskorú gyermek is, akinek állapota súlyos, de stabil, míg négy felnőtt áldozatot továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, az ő életükért az orvosok még mindig küzdenek.
Mint arról beszámoltunk, szombaton Kijev Holoszijivszkij negyedében egy 58 éves fegyveres férfi váratlanul tüzet nyitott a járókelőkre az utcán, ahol négy embert azonnal megölt. A szemtanúk beszámolói szerint a támadó kaotikusan, minden rendszert nélkülözve lőtt áldozataira, és több embert közvetlen közelről, kivégzésszerűen lőtt le.
Miután az utcán véres ámokfutást rendezett, a támadó a közeli Velmart szupermarketbe menekült, ahol túszokat ejtett és elbarikádozta magát.
Az üzletben egy további embert meggyilkolt, mielőtt a hatóságok teljesen körbezárták volna az épületet. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a rendőrségi tárgyalókk mintegy 40 percig próbálták jobb belátásra bírni az elkövetőt. A fegyveres semmilyen követelést nem támasztott, és nem is reagált a megkeresésekre. Végül a rendőrség különleges műveleti egysége megrohamozta a boltot, és a tűzpárbaj során likvidálta a férfit.
Az elkövető azonosítása során kiderült, hogy egy 1968-as születésű, moszkvai származású férfiról van szó, aki hosszú ideig élt a jelenleg orosz megszállás alatt álló donyecki régióban, mielőtt Kijevbe költözött volna. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy a támadó büntetett előéletű volt. A hatóságok szerint a támadással szinte egyidőben tűz ütött ki a férfi kijevi lakásában.
A tragédiával kapcsolatban az interneten elterjedt egy videófelvétel, amelyen a járőrök a lövések hallatán ahelyett, hogy a civilek segítségére siettek volna, elszaladtak a helyszínről. A felvétel óriási közfelháborodást váltott ki, ennek hatására Jeven Zsukov, az ukrán járőrszolgálat vezetője vasárnap bejelentette lemondását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is határozottan elítélte az érintett rendőrök tétlenségét.
Az érintett tiszteket felfüggesztették, és a vizsgálat nemcsak a szombati eseményekre, hanem korábbi munkavégzésükre is kiterjed majd, hogy kiderítsék, hogyan maradhattak a kötelékben ilyen alkalmatlan személyek.
Az ügy másik súlyos szála a fegyvertartási engedélyek kérdése. Kiderült, hogy a gyilkos fegyver – egy automata karabély – hivatalosan regisztrált sportfegyver volt. Ihor Klimenko belügyminiszter döbbenetének adott hangot amiatt, hogy a nyilvánvalóan instabil mentális állapotban lévő férfi hogyan kaphatott érvényes orvosi igazolást fegyvertartási engedélyének 2025. decemberi megújításakor.
A hatóságok most azt a kórházat és azokat az orvosokat vizsgálják, akik kiállították a dokumentumokat a férfi számára. Az eset újabb vitát indított el Ukrajnában a civil fegyvertartás szabályozásáról, különös tekintettel arra, hogy a háború kezdete óta
hatalmas mennyiségű fegyver került a lakossághoz.
Az ukrán ügyészség terrorcselekményként vizsgálja a történteket, bár a konkrét indítékot még nem sikerült tisztázni. Ruszlan Kravcsenko főügyész szerint minden részletet alaposan elemeznek, és több elméletet is vizsgálnak. Ukrajnában az ilyen jellegű tömeges lövöldözések rendkívül ritkák, az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta ez az első ilyen súlyú bűncselekmény, amely nem közvetlenül a frontvonalhoz vagy katonai műveletekhez köthető.