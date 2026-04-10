A fiatalok már látják az ukrán példát: a sorkatonaság bevezetése csak az első lépés a kényszersorozás felé – videó

Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság, a döntéshozók szerint szükség van az utánpótlásra. A fiatalok azonban ezt egyre határozottabban elutasítják. A brutális kényszersorozásról szóló beszámolók, a súlyos sérülésekről és amputációkról érkező hírek sokakat még inkább megerősítenek abban, hogy eszükbe se jusson háborúba menni.
Ukrajnában a háború régóta a mindennapok része. A légiriadók, a menekülés és az állandó bizonytalanság sok család életét határozza meg, gyerekek nőnek fel ebben a helyzetben.
Mindezt több nyugat-európai országban gyakran elbagatellizálják, vagy egyszerűen nem beszélnek róla.
Boris Pistorius arról beszélt, hogy 2026-tól évente több ezer újonccal számolnak, és hosszabb távon jelentősen növelnék a tartalékosok számát. Az új szabályozás szerint a 18 éves fiúk kötelezően kapnak egy kérdőívet, amelyet ki kell tölteniük, és részt vesznek egy alkalmassági vizsgálaton is. Ha azonban nincs elegendő önkéntes, a parlament dönthet a „szükségleti kötelezettség” bevezetéséről, írta a FEOL.
Ilyenkor az alkalmasnak minősített férfiak és nők közül sorsolással jelölik ki a hiányzó katonákat, akkor is, ha ezt nem akarják.
A fiatalok azonban úgy látják, nem fogadható el, hogy olyan háborúk miatt kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük.
A fiatalok nem akarnak mások háborúiban meghalni
Emma, egy húsz év körüli nő határozottan ellenzi a kötelező katonai szolgálatot. Úgy látja, a háborúkat nem azok vívják meg, akik elindítják őket. Kifogásolja azt is, hogy a Bundeswehr rendszeresen megjelenik pályaválasztási rendezvényeken. Szerinte már egészen fiatal korban próbálják a katonai pálya felé terelni a diákokat. Üzenete egyértelmű:
A ti háborúitok, nélkülünk.
Többen azt kifogásolják, hogy az állam nem az önkéntes szolgálat feltételeit és fizetését javítja, hanem inkább kötelező rendszert erőltet a fiatalokra. A sorkatonaság gondolatát főként az idősebb generáció támogatja, a fiatalok körében viszont alig van támogatottsága. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű:
Friedrich Merz, a jövőnk nem a te dolgod.
Egy másik megszólaló arról beszélt, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy azt várnák tőle: gazdasági érdekek miatt fegyvert ragadjon, és olyan emberek ellen harcoljon, akiket közelebb érez magához, mint azokat, akik szerinte valóban hasznot húznak a helyzetből.
Hangsúlyozta, hogy a háborút minden körülmények között elutasítja, és a konfliktusok rendezését kizárólag békés, polgári eszközökkel tudja elképzelni.
Önkéntesek híján jöhet a kényszersorozás?
Németországban látványosan nő az ellenállás a kötelező katonai szolgálattal szemben.
Egyre többen tartanak attól, hogy ha kevés az önkéntes, előbb-utóbb kényszersorozás jöhet.
A fiatalok naponta szembesülnek a háborús hírekkel: látják a lerombolt városokat, a civilek szenvedését és a harcok következményeit. Sokak számára egyértelművé vált, hogy ha nincs elég jelentkező, a döntéshozók kényszerítő megoldásokhoz nyúlhatnak.
Az ukrajnai lakosság körében egyre nagyobb a félelem a kényszersorozás és a katonákkal szembeni kemény bánásmód miatt.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka is arról beszélt, hogy sokan éppen emiatt hagyják el engedély nélkül az alakulatukat. Nemrég egy újabb felvétel került elő: a nyugat-ukrajnai Vinnicjában készült videón egy férfit állítanak meg az utcán, majd számon kérik.
Amikor azt kérdezik tőle, miért nincs a fronton, azt mondja, hogy onnan jött vissza, mert megsebesült, és rehabilitációra érkezett.
A beszámolók szerint ezután erővel vitték el, esélye sem volt ellenállni.
Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetes nagyságrendben hajtanak végre amputációkat katonákon és civileken egyaránt, másoknak pedig az arca torzul el örökre.
Nem csoda, hogy ezek után a német fiatalok nem kérnek a harcokból. A Thinkglobalhealth beszámolója szerint a kelet-ukrajnai
Dnyipro kórházaiba éjszakánként akár száz sebesült érkezik a frontról, és sokan amputációra szorulnak.
A Mecsnikov kórház orvosai naponta több mint ötven sürgősségi műtétet hajtanak végre, folyamatos rakétatámadások közepette.
Ha egy katona elveszíti a lábát, a társadalom hősként tekint rá. De ha elveszíti az arcát? Akkor szellemmé válik
– hívja fel a figyelmet Dr. Andrij Kopcsak, a kijevi Bogomolec Nemzeti Orvostudományi Egyetem száj- és állcsontsebészeti tanszékének vezetője.
Magyar Péter embere is a sorkatonaság visszavezetéséről beszélt
A Tisza Párt vezéralakjai valójában már többször is egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs távol maradni az európai háborús uszítástól. Különösen igaz ez Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnökre, aki Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként rendszeresen a sorkatonaság visszavezetéséről beszél.
Ruszin-Szendi többször is nyomatékosan elmondta, hogy a sorkötelezettséget valójában nem megszüntették, hanem felfüggesztették.
Zelenszkij folytatja a háborút, Magyar Péter a civilek szenvedéséhez asszisztál
Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. A kémbotrány, az európai parlamenti döntések egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.
A 2024-es kijevi látogatása során is egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel.
Magyar Péter idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatos egyeztetés zajlik.
A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is megosztott Münchenből azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt.
A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat
– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója.