A fiatalok már látják az ukrán példát: a sorkatonaság bevezetése csak az első lépés a kényszersorozás felé – videó

Európa több országában újra napirendre került a sorkatonaság, a döntéshozók szerint szükség van az utánpótlásra. A fiatalok azonban ezt egyre határozottabban elutasítják. A brutális kényszersorozásról szóló beszámolók, a súlyos sérülésekről és amputációkról érkező hírek sokakat még inkább megerősítenek abban, hogy eszükbe se jusson háborúba menni.

Európa több országában ismét napirendre került a sorkatonaság bevezetése Forrás: AFP

Ukrajnában a háború régóta a mindennapok része. A légiriadók, a menekülés és az állandó bizonytalanság sok család életét határozza meg, gyerekek nőnek fel ebben a helyzetben.

Mindezt több nyugat-európai országban gyakran elbagatellizálják, vagy egyszerűen nem beszélnek róla.

Boris Pistorius arról beszélt, hogy 2026-tól évente több ezer újonccal számolnak, és hosszabb távon jelentősen növelnék a tartalékosok számát. Az új szabályozás szerint a 18 éves fiúk kötelezően kapnak egy kérdőívet, amelyet ki kell tölteniük, és részt vesznek egy alkalmassági vizsgálaton is. Ha azonban nincs elegendő önkéntes, a parlament dönthet a „szükségleti kötelezettség” bevezetéséről, írta a FEOL.

Ilyenkor az alkalmasnak minősített férfiak és nők közül sorsolással jelölik ki a hiányzó katonákat, akkor is, ha ezt nem akarják.

A fiatalok azonban úgy látják, nem fogadható el, hogy olyan háborúk miatt kockáztassák az életüket, amelyekhez nincs közük.

A fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból – nem akarnak mások háborúiban meghalni Forrás: AFP

A fiatalok nem akarnak mások háborúiban meghalni

Emma, egy húsz év körüli nő határozottan ellenzi a kötelező katonai szolgálatot. Úgy látja, a háborúkat nem azok vívják meg, akik elindítják őket. Kifogásolja azt is, hogy a Bundeswehr rendszeresen megjelenik pályaválasztási rendezvényeken. Szerinte már egészen fiatal korban próbálják a katonai pálya felé terelni a diákokat. Üzenete egyértelmű:

A ti háborúitok, nélkülünk.

Többen azt kifogásolják, hogy az állam nem az önkéntes szolgálat feltételeit és fizetését javítja, hanem inkább kötelező rendszert erőltet a fiatalokra. A sorkatonaság gondolatát főként az idősebb generáció támogatja, a fiatalok körében viszont alig van támogatottsága. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű: