Sötét évforduló Spanyolországban

2025. április 28-án, kora délután Spanyolország és Portugália villamosenergia-rendszere egyszerre omlott össze. A modern mindennapi élet pillanatok alatt megbénult: a közlekedési lámpák elsötétültek, a metrók a sötét alagutakban rekedtek, a mobilhálózatok pedig elérhetetlenné váltak. A benzinkutakon leálltak a kútfejek, a szupermarketekben pánikba esett vásárlók bolyongtak a spanyol áramszünet órái alatt.
A spanyol hálózat teljes helyreállítása közel 16 órát vett igénybe.
A katasztrófa pillanatában a spanyol áramtermelés mintegy 78 százalékát a megújuló energiaforrások adták, ezen belül is 60 százalékot a napenergia. A rendszer éppen áramot exportált a szomszédos országokba, amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül 2,5 gigawattnyi termelés esett ki. A feszültségingadozás miatt az automatikus védelmi rendszerek láncreakciószerűen kapcsolták le a hálózatokat, és az Ibériai-félsziget 90 másodperc alatt elérte a „totális nullát” – mutat rá a Brussels Signal belga hírportál.
Az európai hálózatüzemeltetőket tömörítő ENTSO-E jelentése, valamint a spanyol kormányzati vizsgálatok is rámutattak a technikai hiányosságokra: a feszültségszabályozási problémákra és az elszigetelt ibériai hálózat gyengeségeire. A kibertámadás lehetőségét kizárták.
Egy évvel a történtek után azonban a legfőbb kérdés megválaszolatlan maradt: ki a felelős?
A spanyol hálózatüzemeltető (REE) és az energiacégek egymásra mutogatnak, miközben a spanyol Nemzeti Piac- és Versenybizottság (CNMC) több mint 30 szankciós eljárást indított – eredménytelenül. Pedro Sanchez szocialista miniszterelnök a válság perceiben is elsősorban a baloldal zöld narratíváját igyekezett védeni: a lakosságot türelemre intette, és azonnal igyekezett elfojtani minden olyan kritikát, amely a megújuló energiaforrások túlzott és felelőtlen hálózatra kapcsolását tette volna felelőssé.
A madridi baloldali kormányzat által javasolt, a hálózatfelügyeletet megerősítő sürgősségi intézkedéseket a spanyol parlament leszavazta, így az érdemi reformok és az átfogó szabályozások továbbra is váratnak magukra.
A szomszédos Portugália ezzel szemben határozottabban lépett fel: Lisszabon egy 400 millió eurós, az energiatárolást és a kritikus infrastruktúrát célzó fejlesztési csomaggal reagált a sokkra.
Európai szinten is megindult a kármentés. Felgyorsították a Spanyolországot és Franciaországot összekötő, a Vizcayai-öböl alatt húzódó új tengeralatti kábel kiépítését, amely csökkentheti az ibériai régió energetikai elszigeteltségét. Bár ez a beruházás évek múlva készül csak el, strukturálisan elengedhetetlen a stabilitás növeléséhez.
Az ENTSO-E zárójelentésének legfőbb figyelmeztetése azonban az egész kontinens, így a brüsszeli bürokraták számára is intő jel kell, hogy legyen: a megújuló energiaforrások integrációját célzó agresszív politikai és ideológiai nyomás egyáltalán nincs összhangban a hálózati infrastruktúra és a rendszerszintű stabilitás valós műszaki feltételeivel.
Azon 47 millió ember számára, akiket a tavaly tavaszi áramszünet közvetlenül érintett, az évforduló komor emlékeztető arra, hogy a stabil energiaellátás nem magától értetődő adottság.
A modern élet alapjai percek alatt omlanak össze, ha az energiapolitikát szakmai realitások helyett baloldali utópiák irányítják, a felelősségre vonás pedig – ahogy az elmúlt egy év is mutatja – egyszerűen elmarad.