Sötét évforduló Spanyolországban

2025. április 28-án, kora délután Spanyolország és Portugália villamosenergia-rendszere egyszerre omlott össze. A modern mindennapi élet pillanatok alatt megbénult: a közlekedési lámpák elsötétültek, a metrók a sötét alagutakban rekedtek, a mobilhálózatok pedig elérhetetlenné váltak. A benzinkutakon leálltak a kútfejek, a szupermarketekben pánikba esett vásárlók bolyongtak a spanyol áramszünet órái alatt.

Pedro Sanchez kormánya csak a bizonyítványt magyarázta a spanyol áramszünet kapcsán (Fotó: AFP)

A spanyol hálózat teljes helyreállítása közel 16 órát vett igénybe.

A katasztrófa pillanatában a spanyol áramtermelés mintegy 78 százalékát a megújuló energiaforrások adták, ezen belül is 60 százalékot a napenergia. A rendszer éppen áramot exportált a szomszédos országokba, amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül 2,5 gigawattnyi termelés esett ki. A feszültségingadozás miatt az automatikus védelmi rendszerek láncreakciószerűen kapcsolták le a hálózatokat, és az Ibériai-félsziget 90 másodperc alatt elérte a „totális nullát” – mutat rá a Brussels Signal belga hírportál.

Az európai hálózatüzemeltetőket tömörítő ENTSO-E jelentése, valamint a spanyol kormányzati vizsgálatok is rámutattak a technikai hiányosságokra: a feszültségszabályozási problémákra és az elszigetelt ibériai hálózat gyengeségeire. A kibertámadás lehetőségét kizárták.

Egy évvel a történtek után azonban a legfőbb kérdés megválaszolatlan maradt: ki a felelős?

A spanyol hálózatüzemeltető (REE) és az energiacégek egymásra mutogatnak, miközben a spanyol Nemzeti Piac- és Versenybizottság (CNMC) több mint 30 szankciós eljárást indított – eredménytelenül. Pedro Sanchez szocialista miniszterelnök a válság perceiben is elsősorban a baloldal zöld narratíváját igyekezett védeni: a lakosságot türelemre intette, és azonnal igyekezett elfojtani minden olyan kritikát, amely a megújuló energiaforrások túlzott és felelőtlen hálózatra kapcsolását tette volna felelőssé.

A madridi baloldali kormányzat által javasolt, a hálózatfelügyeletet megerősítő sürgősségi intézkedéseket a spanyol parlament leszavazta, így az érdemi reformok és az átfogó szabályozások továbbra is váratnak magukra.

A szomszédos Portugália ezzel szemben határozottabban lépett fel: Lisszabon egy 400 millió eurós, az energiatárolást és a kritikus infrastruktúrát célzó fejlesztési csomaggal reagált a sokkra.

Európai szinten is megindult a kármentés. Felgyorsították a Spanyolországot és Franciaországot összekötő, a Vizcayai-öböl alatt húzódó új tengeralatti kábel kiépítését, amely csökkentheti az ibériai régió energetikai elszigeteltségét. Bár ez a beruházás évek múlva készül csak el, strukturálisan elengedhetetlen a stabilitás növeléséhez.