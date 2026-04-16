Starmer bajban: történelmi vereség fenyegeti a Munkáspártot Walesben

A brit Munkáspárt Keir Starmer vezetése alatt történelmi vereséggel nézhet szembe: a párt a decentralizáció óta először elveszítheti vezető szerepét Walesben – írta a The Telegraph egy exkluzív közvélemény-kutatásra hivatkozva. A felmérés szerint a Plaid Cymru válhat a legnagyobb párttá a walesi parlamentben, míg a Munkáspárt akár a harmadik helyre is visszacsúszhat, a Reform UK mögé.

Keir Starmer brit miniszterelnök

A JL Partners által készített, úgynevezett MRP-módszert alkalmazó kutatás szerint a Plaid Cymru 33 mandátumot szerezhet a 96 fős Seneddben, míg a Reform UK 29-et, a Munkáspárt pedig mindössze 17-et.

Ez alapjaiban rengetné meg a brit politikai erőviszonyokat, hiszen a Munkáspárt több mint egy évszázada meghatározó erő Walesben, és 1999 óta minden választáson többséget szerzett.

A lap szerint nemcsak Walesben, hanem Angliában is súlyos veszteségekkel néz szembe a párt. A május 7-i helyhatósági választásokon a Munkáspárt történetének egyik legrosszabb eredményét érheti el: a jelenleg irányított vagy vezetett 83 önkormányzatból lehet, hogy csak 42-t tarthat meg.

A felmérés alapján a Reform UK jelentős áttörést érhet el. A Nigel Farage nevével fémjelzett párt akár 56–69 önkormányzat irányítását is megszerezheti, részben a Munkáspárt korábbi ipari térségeiből szerezve szavazatokat, részben pedig a konzervatívok kelet-angliai támogatását elhódítva.

James Johnson, a kutatást végző JL Partners társalapítója a The Telegraphnak úgy fogalmazott: „Ha ezek az eredmények valóra válnak, akkor egy jelentős politikai földrengéssel nézünk szembe Nagy-Britanniában.” Hozzátette:

Ez lehet Anglia legrosszabb helyhatósági választása a Munkáspárt számára, és brutális harmadik hely Starmer pártjának Walesben.

A felmérés szerint a Munkáspárt még hagyományos bástyáiban is meggyengülhet: többek között Sunderlandben és Barnsleyben is komoly előretörést mértek a Reform UK javára. Eközben a konzervatívok úgynevezett „kék fala” is repedezik, több dél-angliai megye elvesztése is reális forgatókönyv lehet.

A portál szerint az eredmények újra felerősíthetik a találgatásokat arról, meddig maradhat hivatalban Keir Starmer.