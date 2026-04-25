Macron megint kinyitotta a száját – dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Azt hittük legyőztük, de most visszatért: újra terjed a halálos kór

Trump nem bízta a véletlenre: Pakisztánba küldi legfőbb bizalmasait

Donald Trump legszűkebb környezetéből választott delegációt a szombati pakisztáni tárgyalásokra. Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner Iszlámábádban ülnek tárgyalóasztalhoz az iráni kormány képviselőivel. Miközben a Fehér Ház a diplomáciai rendezés lehetőségét keresi, Washington újabb súlyos gazdasági szankciókat léptetett életbe az iráni kőolajexport megfékezésére.
– Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái – Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember – szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.

Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner Iszlámábádban ülnek tárgyalóasztalhoz az iráni kormány képviselőivel Fotó: AFP

Steve Witkoff és Jared Kushner utazik el Iszlámábádba

A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy 

Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.

Karoline Leavitt közlése szerint Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba. A béketárgyalások első fordulójában résztvevő J. D. Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen – mondta el a szóvivő.

Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása.

Büntetőintézkedés alá került többi között 

  • egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel, 
  • valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.

Az olajárak világszerte az egekbe szöktek

Karoline Leavitt hozzátette, hogy az elmúlt napokban „némi előrelépést” láttak az iráni oldalról. Közben az iszlámábádi iráni nagykövetség közölte, hogy Abbász Aragcsi „áttekinti a kétoldalú ügyeket”, és megvitatja a regionális fejleményeket – számolt be róla a BBC.

Trump és Pete Hegseth ugyanakkor ezen a héten azt hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok nem érzi sürgetőnek az Iránnal folytatott háború lezárását.

Eközben Maszúd Peszeskján iráni elnök jelezte, Teherán továbbra is nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal, ugyanakkor hangsúlyozta: „a kötelezettségvállalások megszegése, a blokád és a fenyegetések a valódi tárgyalások fő akadályai”. A hét elején Donald Trump bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet, hogy folytatódhassanak az egyeztetések.

