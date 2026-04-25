Trump nem bízta a véletlenre: Pakisztánba küldi legfőbb bizalmasait

– Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái – Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember – szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.

Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner Iszlámábádban ülnek tárgyalóasztalhoz az iráni kormány képviselőivel

A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy

Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.

Karoline Leavitt közlése szerint Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba. A béketárgyalások első fordulójában résztvevő J. D. Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen – mondta el a szóvivő.

Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása.

Büntetőintézkedés alá került többi között

egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel,

valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.

Az olajárak világszerte az egekbe szöktek

Karoline Leavitt hozzátette, hogy az elmúlt napokban „némi előrelépést” láttak az iráni oldalról. Közben az iszlámábádi iráni nagykövetség közölte, hogy Abbász Aragcsi „áttekinti a kétoldalú ügyeket”, és megvitatja a regionális fejleményeket – számolt be róla a BBC.

Trump és Pete Hegseth ugyanakkor ezen a héten azt hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok nem érzi sürgetőnek az Iránnal folytatott háború lezárását.

Eközben Maszúd Peszeskján iráni elnök jelezte, Teherán továbbra is nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal, ugyanakkor hangsúlyozta: „a kötelezettségvállalások megszegése, a blokád és a fenyegetések a valódi tárgyalások fő akadályai”. A hét elején Donald Trump bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet, hogy folytatódhassanak az egyeztetések.