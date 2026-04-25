Trump nem bízta a véletlenre: Pakisztánba küldi legfőbb bizalmasait

– Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái – Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember – szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.
Steve Witkoff és Jared Kushner utazik el Iszlámábádba
A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy
Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.
Karoline Leavitt közlése szerint Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba. A béketárgyalások első fordulójában résztvevő J. D. Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen – mondta el a szóvivő.
Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása.
Büntetőintézkedés alá került többi között
- egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel,
- valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.
Az olajárak világszerte az egekbe szöktek
Karoline Leavitt hozzátette, hogy az elmúlt napokban „némi előrelépést” láttak az iráni oldalról. Közben az iszlámábádi iráni nagykövetség közölte, hogy Abbász Aragcsi „áttekinti a kétoldalú ügyeket”, és megvitatja a regionális fejleményeket – számolt be róla a BBC.
Trump és Pete Hegseth ugyanakkor ezen a héten azt hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok nem érzi sürgetőnek az Iránnal folytatott háború lezárását.
Eközben Maszúd Peszeskján iráni elnök jelezte, Teherán továbbra is nyitott a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal, ugyanakkor hangsúlyozta: „a kötelezettségvállalások megszegése, a blokád és a fenyegetések a valódi tárgyalások fő akadályai”. A hét elején Donald Trump bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet, hogy folytatódhassanak az egyeztetések.