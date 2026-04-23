Megszületett a döntés: milliárdok Ukrajnának, újabb szankciók Oroszország ellen

A döntés nyomán Kijev komoly pénzügyi forráshoz jut. Eközben Brüsszel újabb szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben – írja a Le Figaro.

Elfogadták a a 20. szankciós csomagot is

A fejleményekre reagálva Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte, hogy a patthelyzet megszűnt. Hozzátette:

az orosz háborús gazdaságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, miközben Ukrajna jelentős támogatást kap.

Deadlock over. The EU just cleared the way for the €90-billion-loan for Ukraine and the 20th sanctions package.



Russia’s war economy is under growing strain, while Ukraine is getting a major boost.



We will provide Ukraine what it needs to hold its ground, until Putin… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 23, 2026

Brüsszel Ukrajna mellett áll

Ahogy arról beszámoltunk, Ukrajna újraindította az olajszállítást a Barátság vezetéken, ami kulcsfontosságú feltétele volt az Európai Unió Kijevnek szánt, hatalmas hitelcsomagjának. Eddig Magyarország vétója hátráltatta a megállapodást, de ez az akadály most elhárult. Így az Európai Unió egységesen léphet fel az ukrajnai háború pénzügyi és gazdasági kérdéseiben.

A kilencvenmilliárd eurós hitel az egyik legnagyobb támogatási csomag, amelyet az EU eddig Kijevnek biztosított.

A pénzt az ország működésének fenntartására és a háború okozta gazdasági károk enyhítésére szánják. Az újabb szankciók és a hitel együtt azt mutatja, hogy Brüsszel kitart Ukrajna mellett, és tovább növeli a nyomást Oroszországon.