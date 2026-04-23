Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

Ukrajna támogatása

Megszületett a döntés: milliárdok Ukrajnának, újabb szankciók Oroszország ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió végleg rábólintott a kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelcsomagra. A döntés azután született meg, hogy feloldották a korábbi patthelyzetet – erről a soros elnöki feladatokat ellátó Ciprus számolt be. Újabb szankciókat is bejelentettek Oroszországgal szemben.
Ukrajna támogatásaBrüsszelhadikölcsönZelenszkijEurópai Unió

A döntés nyomán Kijev komoly pénzügyi forráshoz jut. Eközben Brüsszel újabb szankciókat léptet életbe Oroszországgal szemben – írja a Le Figaro.

Megszületett a döntés: pénzeső Ukrajnának, újabb szankciók Oroszországgal szemben

Elfogadták a a 20. szankciós csomagot is

A fejleményekre reagálva Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte, hogy a patthelyzet megszűnt. Hozzátette: 

az orosz háborús gazdaságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, miközben Ukrajna jelentős támogatást kap.

Brüsszel Ukrajna mellett áll

Ahogy arról beszámoltunk, Ukrajna újraindította az olajszállítást a Barátság vezetéken, ami kulcsfontosságú feltétele volt az Európai Unió Kijevnek szánt, hatalmas hitelcsomagjának. Eddig Magyarország vétója hátráltatta a megállapodást, de ez az akadály most elhárult. Így az Európai Unió egységesen léphet fel az ukrajnai háború pénzügyi és gazdasági kérdéseiben.

A kilencvenmilliárd eurós hitel az egyik legnagyobb támogatási csomag, amelyet az EU eddig Kijevnek biztosított.

A pénzt az ország működésének fenntartására és a háború okozta gazdasági károk enyhítésére szánják. Az újabb szankciók és a hitel együtt azt mutatja, hogy Brüsszel kitart Ukrajna mellett, és tovább növeli a nyomást Oroszországon.

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!