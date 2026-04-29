Új ország csatlakozhat az EU-hoz, az is kiderült, mikor

Szerbia felgyorsítaná európai integrációját, és célul tűzte ki, hogy már 2026 végére teljesíti az összes szükséges csatlakozási feltételt – erről írt közösségi oldalán Alekszandar Vucsics, miután egyeztetett Magnus Brunnerrel. A szerb elnök szerint a találkozó „nyílt és tartalmas” volt, amely során az ország uniós csatlakozási folyamatáról, a migráció kezeléséről, valamint a biztonsági együttműködés megerősítéséről is szó esett – írja a Novosti szerb hírportál.

Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke

Fotó: Andrej Isakovics / AFP

Vucsics kiemelte: az uniós tagság továbbra is Szerbia stratégiai elkötelezettsége és egyik legfontosabb külpolitikai prioritása.

Hangsúlyozta azt is, hogy Belgrád a migráció kezelésében tanúsított felelősségteljes hozzáállásával, valamint az Frontex-szel és a régió országaival folytatott együttműködésével bizonyította elkötelezettségét az európai értékek mellett.

A szerb államfő szerint az ország kész tovább mélyíteni együttműködését az Európai Unióval a kül- és biztonságpolitika területén, ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbia közben megőrzi saját nemzeti, politikai és gazdasági érdekeit is.

Vucsics arra is kitért, hogy Szerbia aktívan hozzájárul az európai stabilitáshoz, különösen az energiabiztonság erősítése, a migráció kezelése, valamint a határvédelem és a kiberfenyegetések elleni fellépés terén.

A találkozón szóba került a Nyugat-Balkánra vonatkozó növekedési terv is, amelynek célja a térség gazdasági integrációjának felgyorsítása az Európai Unió egységes piacába.

Az elnök hangsúlyozta: Belgrád azt várja, hogy a bővítési folyamat kiszámítható, méltányos és politikai feltételektől mentes maradjon, mert csak így biztosítható Szerbia és a régió gyorsabb európai felzárkózása.