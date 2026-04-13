Szibiha: Ukrajna új fejezetet nyitna Magyarországgal

Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára – írta bejegyzésében Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak teljesítéséhez
– fogalmazott.
„A magunk részéről készen állunk az előnyös együttműködés előmozdítására, a régi problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nemzet javára. Nyitottak vagyunk arra, hogy együtt dolgozzunk a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – európai szintű jogainak biztosításán” – hangsúlyozta.
Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek
– zárta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelmükhöz. Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal – írta.