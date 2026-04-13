Szibiha: Ukrajna új fejezetet nyitna Magyarországgal

52 perce
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en gratulált a magyar választásokhoz, és jelezte: Kijev kész az együttműködés erősítésére, valamint a régi viták rendezésére Magyarországgal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelmükhöz
Magyar Péter gratulál Andrij Szibiha Választás 2026

Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára – írta bejegyzésében Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Sok sikert kívánunk a győzteseknek, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a magyar emberek elvárásainak teljesítéséhez

– fogalmazott.

„A magunk részéről készen állunk az előnyös együttműködés előmozdítására, a régi problémák megoldására, valamint egy új fejezet megnyitására mindkét nemzet javára. Nyitottak vagyunk arra, hogy együtt dolgozzunk a nemzeti kisebbségek – az ukrajnai magyarok és a magyarországi ukránok – európai szintű jogainak biztosításán” – hangsúlyozta.

Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó szomszédok, partnerek és barátok legyenek

– zárta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelmükhöz. Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal – írta.

Az ukrán külügyminiszter kimondta: számukra a magyar választás a tét
Ukrán külügyminiszter: Gyakorlati síkra terelődtek az Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló tárgyalások
Vérfagyasztó éjszaka Odesszában: szülészetet ért támadás – videó

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról