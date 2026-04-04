Szijjártó Péter: Csak mi állíthatjuk meg a brüsszeli energiapolitika öngyilkos kezdeményezését – videó

Szijjártó Péter hozzátette, ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió (EU) kitiltsa az orosz olajat Európából és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak, de ehhez meg kell nyerni a választást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A külügyminiszter hangsúlyozta, ha nyernek április 12-én akkor útját tudják állni ennek az „európai öngyilkos kezdeményezésnek”, viszont ha a Tisza nyer, akkor ők majd végre akarják hajtani „a brüsszeli energiapolitikát kritika nélkül”. Mint mondta, a Tisza Párt győzelme az orosz olajról való végleges leválást, ezáltal a minimum ezerforintos benzinárat jelentené. A politikus úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, „Európában sajnos nem normális a helyzet”. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU „energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél”, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy „egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható”.

Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van – jegyezte meg. Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, akkor annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában – fűzte hozzá.

Szerinte olyannyira drámai a helyzet, hogy

Európa egyik legnagyobb légitársasága bejelentette járatai 10 százalékának törlését az elkövetkező időszakban.

Hozzátette: az európai politikusok nyilatkozatai sok esetben már a koronavírus-járvány időszakában alkalmazottakhoz hasonló gazdasági korlátozásokat vezetnek elő.

Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította: tizenegy nap múlva, április 15-én tervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről. Úgy fogalmazott, hogy

nem elég, hogy energiahiány lesz Európában

az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappal a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani. Szerinte így még drágább lenne a benzin, még magasabb lennének a rezsiköltségek és ezt „a parlamenti választás utánra tervezett brüsszeli agyrémet” csak ők állíthatják meg, és csak akkor, ha megnyerik a választást.