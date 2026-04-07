Szijjártó Péter: Történelmi jelentőségű amerikai látogatás előtt áll Budapest

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint új korszakát élik a magyar–amerikai kapcsolatok. Mint közösségi oldalán fogalmazott:
Az nem kérdés, hogy aranykora van a magyar–amerikai kapcsolatoknak, hiszen Donald Trump elnök hivatalba lépésével egy nagyon szoros politikai szövetség jött létre a két kormány között, ami alapvetően Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságára alapul
– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Minden magyar profitál a jó kapcsolatból
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős előnyöket élvezett ebből az együttműködésből.
Ebből eddig nagyon sokat profitált Magyarország, nemcsak azért, mert a politikai alapú szankciókat eltörölték Magyarországgal szemben, és nemcsak azért, mert megint nem kell vízumot kérni azoknak, akik Amerikába utaznak, hanem csak regisztrálniuk kell, hanem azért is, mert Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságának köszönhető az, hogy az amerikaiak engedélyezték, hogy a szankciók ellenére Magyarország továbbra is olcsó orosz olajat és gázt vegyen
– fogalmazott. A miniszter szerint a két vezető közötti jó kapcsolatnak gazdasági jelentősége is van.
Ha ezt Orbán Viktor nem tudta volna elintézni, akkor ma háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért a családoknak mint most. Tehát a magyar–amerikai kapcsolatokból az egész ország, minden magyar ember, minden magyar család profitál
– összegezte Szijjártó Péter.