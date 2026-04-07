Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter: Történelmi jelentőségű amerikai látogatás előtt áll Budapest

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harmincöt éve nem történt olyan Budapesten, mint ami ma fog, ugyanis 1991-ben járt utoljára amerikai alelnök itt Magyarországon, és a 2006-os amerikai elnöki látogatás óta ilyen magas rangú amerikai vendéget nem üdvözölhettünk Budapesten – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint új korszakát élik a magyar–amerikai kapcsolatok. Mint közösségi oldalán fogalmazott:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Az nem kérdés, hogy aranykora van a magyar–amerikai kapcsolatoknak, hiszen Donald Trump elnök hivatalba lépésével egy nagyon szoros politikai szövetség jött létre a két kormány között, ami alapvetően Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságára alapul

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Minden magyar profitál a jó kapcsolatból

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős előnyöket élvezett ebből az együttműködésből.

Ebből eddig nagyon sokat profitált Magyarország, nemcsak azért, mert a politikai alapú szankciókat eltörölték Magyarországgal szemben, és nemcsak azért, mert megint nem kell vízumot kérni azoknak, akik Amerikába utaznak, hanem csak regisztrálniuk kell, hanem azért is, mert Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságának köszönhető az, hogy az amerikaiak engedélyezték, hogy a szankciók ellenére Magyarország továbbra is olcsó orosz olajat és gázt vegyen

– fogalmazott. A miniszter szerint a két vezető közötti jó kapcsolatnak gazdasági jelentősége is van.

Ha ezt Orbán Viktor nem tudta volna elintézni, akkor ma háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért a családoknak mint most. Tehát a magyar–amerikai kapcsolatokból az egész ország, minden magyar ember, minden magyar család profitál

– összegezte Szijjártó Péter.



 



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról