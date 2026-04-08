Szijjártó Péter élőben az Igazság órájában – fontos bejelentés a külügyminisztertől

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája következő adásában az elmúlt időszak legfontosabb eseményeire reagál. A beszélgetés a választások előtti időszakban zajlik, így több aktuális kérdés is napirendre kerülhet.

A műsorban beszélgetnek arról, hogy J. D. Vance, Amerika alelnökének látogatása egy üzenet a brüsszeli politikának, hogy hagyják békén a szabadságszerető magyar politikát. Most vasárnap a magyarok sorsot választanak maguknak: háború, vagy béke. Brüsszeli, vagy magyar út.

Budapestnek egy díszvendége is van, J. D. Vance alelnök – ezzel indult a műsor.

Az időzítés világosan mutatja az amerikai kormány kiállását. Világosan mutatja azt a nagyon erős lojalitáson alapuló személyes barátságot, ami az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök, Donald Trump és Orbán Viktor között van, és ez a nagyon erős személyes kötődésen alapuló barátság és lojalitás megalapozta azt az új aranykort, amibe a magyar-amerikai kapcsolatok egy másfél esztendővel ezelőtt beleléptek, amikor is Donald Trump elnököt az Egyesült Államokban megválasztották másodjára – mondta a külügyminiszter.

