Szijjártó Péter már leadta a voksát: 2X a Fideszre – videó

Április 12-én sorsdöntő parlamenti választásokat tartanak Magyarországon, ami hosszú évekre meghatározza a magyarok jövőjét. Szijjártó Péter külügyminiszter már leadta a voksát, mint írta, a biztos választás: két X a Fideszre.
Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán kijelentette, hogy ma sorsdöntő parlamenti választás van, ma eldől, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is. Az elmúlt 4 évben ez azért sikerült, mert a választók folyamatosan a Fidesz mellett voltak.

Dunakeszi, 2026. április 12. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és felesége leadja szavazatát az országgyűlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Kocsis Zoltán
Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást kaphassuk meg a következő évekre is. Magyar emberek egybehangzó erős támogatása nélkül ezt az országot nem lehet kívül tartani a háborún. 

A külügyminiszter a videóban részletezte, hogyha ugyanazt a támogatást megkapják, mint az elmúlt években, akkor garantálni tudják, hogy „Magyarország a következő években sem fog háborúba menni”. Írtunk róla, hogy mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése.

Mindannyian tudhatjuk, hogy elképesztő háborús veszély van, ezt még a Brüsszel és Kijev által ide delegált ellenzéki vezető is elismerte a napokban.

Ezt a háborús veszélyt csak akkor lehet Magyarországon kívül tartani, hogyha minden egyes nap ellen tudunk állni a nyomásnak, minden egyes nap nemet tudunk mondani Brüsszelnek és Kijevnek; ezt csak a Fidesz tudja garantálni. Menjenek, menjetek szavazni!

A biztos választás: Két X a Fideszre

 

