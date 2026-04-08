Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Folytatódik a külföldi beavatkozás

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a kiszivárgott hangfelvételekre, amelyeken az ő és Szergej Lavrov külügyminiszter közötti beszélgetés hallható. Szijjártó Péter jelezte, hogy túl sok újdonságot nem sikerült leleplezni, hiszen hazánk eddig is a béke fontosságát hangsúlyozta, és elutasította a Brüsszeli háborús politikát.
Folytatódik a szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Egyes külföldi titkosszolgálatok — magyar újságírói közreműködéssel — hallgattak le és hoznak nyilvánosságra telefonbeszélgetéseket, ma is – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter gratulált a friss „leleplezéshez”
Fotó: JOHN THYS / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált rá, hogy ma ismét nyilvánosságra hoztak egy telefonbeszélgetést, amelyen Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hallható. Szijjártó Pérte egyúttal azonban hangsúlyozta, hogy természetesen világmegváltó újdonságok nem derültek ki, a titkosszolgálati módszerekkel készült felvételen.

„A mai „leleplezésből” négy fantasztikus „újdonság” mindenképpen kiderül – írta a külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy első körben Magyarország valóban „határozottan kiáll a béke mellett és minden békeerőfeszítést maximálisan támogat”.

A lehető leghatározottabban kiállunk a kárpátaljai magyarokért, akiknek jogait az ukrán állam folyamatosan nyírja az elmúlt tíz évben.  Harcolunk az olcsó orosz olajért és gázért, mert ezek nélkül vége lenne a rezsicsökkentésnek és háromszorosára nőnének hazánkban a rezsiárak. Brüsszel politikáját a háború kapcsán nagyon veszélyesnek és kész tragédiának tartjuk, mert Brüsszel egész Európát bele akarja rángatni a háborúba

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán, zárásként pedig gratulált a fantasztikus „felfedezésekhez”.

 

