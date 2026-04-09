Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Noha eddig tagadták, a Tisza Párt elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, hogy óriási háború vár Európára, azonban ezen Magyarországot kívül kell tartani, amire csakis a szuverén nemzeti kormány képes - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelTisza PártNemzeti Kormányháború

Szijjártó Péter külügyminiszter a minisztérium közleménye szerint kifejtette, hogy „a Tisza Párt politikusai mindeddig rémhírterjesztésnek és hazugságnak tartották azt, hogy Európa háborús veszélynek néz elébe, ehhez képest egy ma kiszivárgott hangfelvételen maga a Tisza Párt elnöke beszél arról, hogy óriási háború vár Európára”. „Jó reggelt kívánok! Ez a valóság.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter: Brüsszel háborúba vinné Európát

„A Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek valóban háborúba akarják vinni az egész európai kontinenst. Nekünk egy feladatunk van: ebből a háborúból ki kell maradni. Ez az elmúlt négy évben sikerült, mert nap mint nap nemet tudtunk mondani Brüsszelnek, nemet tudtunk mondani Kijevnek, és nem engedtük, hogy belekavarjanak, belezsaroljanak, beleprovokáljanak minket ebbe a háborúba”– hangsúlyozta.

„A következő négy évben is erre van szükség, minden nap nemet kell tudni mondani, és ezt csak mi tudjuk megtenni, a szuverén nemzeti kormány, csak a Fidesz. Ha valamikor, akkor most a biztosat kell választani! ”– összegzett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról