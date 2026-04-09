Szijjártó Péter: Mindenki tudja, hogyha mi nyerünk, akkor a magyarok nem mennek háborúba – videó

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette, hogy a vasárnapi választás egyik fő tétje az, hogy Magyarország ki tud-e maradni az ukrajnai háborúból.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Mert mindenki tudja, hogyha mi nyerünk, akkor a magyarok nem mennek háborúba, Magyarországot nem lehet belerángatni, beletolni, belezsarolni az ukránok háborújába. Ne felejtsék el, hogy az elmúlt négy év minden egyes napja erről szólt

– hangsúlyozta. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza „ukrán-barát” ezért tartják az emberek kockázatosnak. A külügyminiszter figyelmeztetett:

Minden egyes nap volt valami kísérlet, hogy beleprovokáljanak, beletoljanak, belezsaroljanak minket ebbe a háborúba. És ez azért nem sikerülhetett, mert mi négy éven keresztül minden egyes nap ezeket a kísérleteket visszautasítottuk és visszavertük. Azonban ezek a kísérletek folytatódni fognak. És itt elég, ha egy nap kimarad. Ha egyik nap nem sikerül ezeket a kísérleteket visszaverni, akkor nincsen még egy lehetőség, nincs pótvizsga.

Azzal folytatta, hogy minden egyes nap harcolni kell azért, hogy Magyarországot ne lehessen belerángatni ebbe a háborúba. A magyar kormány ezért dolgozott az elmúlt négy évben minden egyes nap. Egy olyan ember nem fogja tudni ezt megoldani, nem fog tudni az országot kívül tartani a háborún, akinek a pártját azért hozták létre, hogy a brüsszeli politikát hajtsa végre Magyarországon.

A Tisza Párt elnökének a mentelmi jogát fogja az Európai Néppárt […] És akiknek a kezében ott van az ő mentelmi joga, azoknak nem fog tudni nemet mondani, és akik a mentelmi jogát fogják, azok háborút akarnak, azok migrációt akarnak, azok gendert akarnak

– sorolta. Szijjártó Péter leszögezte, hogy nem szabad hagyni, hogy az ezen emberek kezében lévő személy legyen Magyarország vezetője.

Vagyis a magyar parlamenti választáson, ha mi nyerünk, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem adjuk oda Ukrajnába, s az ukránok nem jönnek be soha a büdös életbe az Európai Unióba. Ha azonban a parlamenti választás nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor onnantól azzal kell számolnunk, hogy Kijev és Brüsszel érdekei szerint alakul majd minden Magyarországon

– mondta. Ezután úgy vélekedett, hogy Brüsszel, Kijev és Berlin ma ugyanazt akarja: elárasztani Európát a háború lángjával, odaadni az európaiak pénzét az ukránoknak, és az ukránokat behozni az Európai Unióba.

Ez magyarázza, hogy minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél szégyentelenebb, minden eddiginél durvább külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar parlamenti választási folyamatba. Halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, telefonok lehallgatása, fekete pénzek fuvarozása […] Olajblokád Magyarországgal szemben. Teljes energiablokád kísérlete

– emlékeztetett. A tárcavezető úgy összegzett, hogy ezek mind-mind külföldi titkosszolgálati beavatkozások a parlamenti választásba. Ezt nem megengedhető, nem lehet, hogy külföldi titkosszolgálatok döntsenek Magyarország jövőjéről: