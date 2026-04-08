– A magyar kormány az egyik legfontosabb feladatnak tartja a jövőre nézvést is a küzdelmet az olcsó orosz energiáért, az ennek a betiltását célzó brüsszeli tervek megakadályozásához azonban először is meg kell nyernie a Fidesz–KDNP-nek a választást – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Nyíregyházán.

Szijjártó Péter: A kormány egyik legfontosabb feladata, hogy a jövőben is küzdjön az olcsó energiáért Fotó: MTI

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett beszállítói fórumon elmondott beszédében először az elmúlt másfél évtized válságait érintette, és rámutatott, hogy az utóbbi években már a háborús körülmények jelentik a legnagyobb kihívásokat.

Ilyenkor a kormánynak a legfontosabb felelőssége, hogy egyrészt biztosítsa azt, hogy az ország minden létező háborúból kimaradjon, függetlenül attól, hogy az adott háború közel van vagy távol van. A másik fontos feladatunk pedig, hogy ezen háborúknak a következményeitől megóvjuk a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat, a magyar gazdaság szereplőit

– szögezte le.

„A helyzet az, hogy ez az új háborús világrend, ami a szemünk előtt alakul ki, ez nagyon könnyen minden idők legsúlyosabb energiaválságát hozhatja el Európa számára. Az iráni háború nyomán a világgazdaság egyik fő ütőerét szorították el” – folytatta. Majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros lezárása a világ kőolaj-felhasználásának húsz százalékát érinti, míg az öbölháború esetén ez mindössze öt-hat százalék volt.

Ez párosulva azzal, hogy Brüsszel ideológiai alapon megközelítve az energiaellátás kérdését kizárta az orosz energiahordozókat, elsősorban az orosz földgázt, illetve az orosz olajat részben az európai piacról, ezzel igen könnyen előállhat az a helyzet, hogy a következő hetekben olaj- és gázhiány lesz Európában

– figyelmeztetett, hozzátéve, hogy ez súlyos áremelkedésekhez is vezethet. Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Európai Bizottság ráadásul azt tervezi, hogy április 15-én, éppen pont véletlenül három nappal a magyar választás után fogják előterjeszteni azt a javaslatot döntésre, amely szerint az orosz kőolajat teljes egészében ki kell tiltani Európából, így azokból az országokból is, amelyek eddig a szankciók alól kivételt kapnak, beleértve Magyarországot.

Az orosz olaj kitiltása teljes egészében Európából ezen helyzetben, amikor az arab olaj nem tud eljutni Európába, ez drámai hatásokat fog jelenteni, gyakorlatilag olajhiányt és drámai olajár-emelkedést jelent majd Európa számára

– hangsúlyozta. „Ezért, ami nagyon fontos, hogy meg kell akadályozni, hogy az Európai Unió egy teljes orosz olajkitiltást hajtson végre Európából. Ezt meg csak úgy lehet megakadályozni, hogy ha ül majd olyan Brüsszelben a döntéshozatalnál az asztalnál olyan, aki nyíltan, egyenesen és bátran ellene mer majd menni ennek a javaslatnak” – mondta.

Úgyhogy április 12-én, most vasárnap meg kell nyerni a választást ahhoz, hogy jövő héten szerdán meg tudjuk akadályozni azt, hogy az orosz olajat teljes egészében kitiltsák Európából, és ezzel előállítsanak egy olajhiányt meg egy drámai olajár-növekedést

– fejtette ki.