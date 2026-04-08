Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok szólnak bele egy választásba

Egy hosszú nap végén jelentkezett újabb videóval a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy egyetértettek Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel abban, hogy elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be egy választásba.
Hosszú nap volt, jártunk Debrecenben, Nyíregyházán, Nyírtelken és Hajdúböszörményben is – kezdte videóját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Budapest, 2026. április 1. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Weger Hungária Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. április 1-jén. Az olasz tulajdoni hátterű klímatechnikai vállalat mintegy 9,5 milliárd forint értékben Jászárokszálláson új gyárat épít, amihez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást nyújt. MTI/Kovács Márton
Szijjártó Péter elmondta, hogy egyetértettek Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel abban, hogy elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be egy választásba

A mai nap sem mentes külföldi titkosszolgálati beavatkozástól, újabb telefon-lehallgatásokra derült fény

– hívta fel a figyelmet.

Nyilvánvaló, hogy a titkosszolgálat megpróbálják befolyásolni a magyar parlamenti választás kimenetelét

– hangsúlyozta.

Úgyhogy az előbb tettem le a telefont Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel. Régen nagyon jóban vagyunk. Most arról beszéltünk telefonon, hogy mennyire elfogadhatatlan az, hogyha külföldi titkosszolgálatok beleszólnak egy nemzeti parlamenti választásába – mondta el a külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben megjelent több értesülés arról is, hogy korábban az ukrán szolgálatok az amerikai választások esetében is megpróbáltak pénzzel részt venni a kampányban

– emlékeztetett.

Mi itt Magyarországon most egy komoly ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak a szemtanúi vagyunk – figyelmeztetett.

Úgyhogy egyetértettünk Chris Landau barátommal abban, hogy elfogadhatatlan, ha egy országban a külföldi titkosszolgálatok befolyásolják a választást

– húzta alá.

Magyarország a magyarok országa, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– szögezte le videója végén Szijjártó Péter.

 

