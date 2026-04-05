Szijjártó Péter: Célkeresztben Magyarország energiabiztonsága – videó

Magyarország energiabiztonsága célkeresztbe került – erről beszélt Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videójában. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: az elmúlt időszak fejleményei alapján egyértelmű, hogy „támadások sorozata éri Magyarország energiabiztonságát”, amelyek egyben a szuverenitást is fenyegetik.

Felidézte, hogy „2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket”, amely után hosszú ideig Oroszországot tették felelőssé, noha – mint fogalmazott – „nem tűnt logikusnak, hogy az oroszok a saját vezetéküket robbantsák fel”, majd később „kiderült, hogy az ukránok voltak”. Hozzátette: „érdemes ennek tükrében figyelni a mostani szakértői és politikai megszólalásokat is”.

A miniszter szerint Ukrajna régóta azon dolgozik, hogy elzárja Európát az olcsó orosz energiahordozóktól, miközben „nem érdekli őket, hogy ez ellátási problémákat és drasztikus áremelkedést okoz Európában”. Mint mondta, ennek részeként „elzárták az Ukrajnán keresztül vezető nagy földgázvezetéket”, majd „nem indították újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken”.

Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját. Kiemelte: „több alkalommal több tucat drónnal támadták Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket”, és „ebbe a sorba illeszkedik a szerbiai szakasz ellen tervezett robbantásos merénylet” is. Mint fogalmazott,

ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal a szuverenitásunk ellen.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány meg fogja védeni az ország energiaellátását. „Meg fogjuk védeni Magyarországot, megvédjük a magyar családok és a gazdaság energiaellátását” – mondta, hozzátéve: „nem engedjük, hogy az ukránok miatt a rezsi a háromszorosára emelkedjen”.

Szijjártó Péter szerint mindehhez elengedhetetlen az orosz energiahordozók szerepe, mivel „szükség van az orosz olajra és az orosz gázra”.

Közölte azt is, hogy a védelmi tanács döntése értelmében katonai védelem alá helyezték a Török Áramlat magyarországi szakaszát. Ennek megfelelően „a katonák a szerb–magyar határtól a magyar–szlovák határig biztosítják a gázvezeték és az átadási pontok védelmét”.