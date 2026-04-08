Szijjártó Péter: Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, nem a külföldi titkosszolgálatok

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen leszögezte, hogy a vasárnapi választás eredménye nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, hiszen a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, valamint nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.

Szijjártó Péter kijelenetette, Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében

Kifejtette, hogy ezért Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében, ugyanakkor arra is kitért, hogy amennyiben a jelenlegi nemzeti szuverén vezetés marad, akkor semmiképp nem fognak magyar katonák menni Ukrajnába.

Az nem a mi háborúnk, ahhoz semmi közünk nincsen, azért minket semmilyen felelősség nem terhel, minket senki nem támadott meg, ezért miattunk, értünk, helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal

– húzta alá.

Érintette azt is, hogy az EU eddig 193 milliárd euróval támogatta Kijevet a háború kezdete óta, miközben Magyarország a csatlakozás óta eltelt huszonkét évben ennek az összegnek a harmadát kapta.

És az a helyzet, hogy akarnak küldeni még 90 milliárd euró hadikölcsönt (…) 400 milliárd eurót akarnak odaadni a következő hétéves költségvetésből, és 1500 milliárd eurót akarnak adni az ukrán jóléti terve

– tudatta. „Azonban a magyar emberek pénze nem fog Ukrajnába menni, (…) annak Magyarországon van a helye, abból Magyarországot kell fejleszteni, nem az ukrán háborús rezsimet működtetni belőle” – folytatta.

Szijjártó Péter ezt követően beszélt Ukrajna európai uniós tagságáról is, és arra figyelmeztetett, hogy az ország felvételével a háborút is azonnal importálná a közösség, ráadásul a tagállamok döntő többsége NATO-tag, így a harmadik világháború veszélye is fennállna.

„De mi nem akarunk háborút itt Magyarországon. És a helyzet az, hogy ez ki is jelöli a magyar parlamenti választások tétjét. Mert a magyar parlamenti választáson eldönthetjük, hogy ugyanúgy, ahogy négy évig, ezután is ellenállunk-e a háborúba történő belekavarási kísérleteknek” – jelentette ki.

Négy éve kitört a háború, négy éve minden egyes nap minket bele akarnak kavarni ebbe a háborúba. Négy éve minden egyes nap van valami provokáció, van valami zsarolás, van valami belekavarási kísérlet. De mi ezt nem fogjuk engedni, mint ahogy az elmúlt négy évben sem engedtük

– emelte ki.

De ehhez nap mint nap nemet kell tudni mondani Brüsszelnek. Nemet pedig azt tud mondani Brüsszelnek, aki szuverén. Az, akinek a mentelmi jogát Brüsszelben a markukban tartják, az soha nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek

– jegyezte meg, Magyar Péterre utalva.