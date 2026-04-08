Szijjártó Péter: Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, nem a külföldi titkosszolgálatok

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen leszögezte, hogy a vasárnapi választás eredménye nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, hiszen a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, valamint nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.
Kifejtette, hogy ezért Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében, ugyanakkor arra is kitért, hogy amennyiben a jelenlegi nemzeti szuverén vezetés marad, akkor semmiképp nem fognak magyar katonák menni Ukrajnába.
Az nem a mi háborúnk, ahhoz semmi közünk nincsen, azért minket semmilyen felelősség nem terhel, minket senki nem támadott meg, ezért miattunk, értünk, helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Ezért mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal
– húzta alá.
Érintette azt is, hogy az EU eddig 193 milliárd euróval támogatta Kijevet a háború kezdete óta, miközben Magyarország a csatlakozás óta eltelt huszonkét évben ennek az összegnek a harmadát kapta.
És az a helyzet, hogy akarnak küldeni még 90 milliárd euró hadikölcsönt (…) 400 milliárd eurót akarnak odaadni a következő hétéves költségvetésből, és 1500 milliárd eurót akarnak adni az ukrán jóléti terve
– tudatta. „Azonban a magyar emberek pénze nem fog Ukrajnába menni, (…) annak Magyarországon van a helye, abból Magyarországot kell fejleszteni, nem az ukrán háborús rezsimet működtetni belőle” – folytatta.
Szijjártó Péter ezt követően beszélt Ukrajna európai uniós tagságáról is, és arra figyelmeztetett, hogy az ország felvételével a háborút is azonnal importálná a közösség, ráadásul a tagállamok döntő többsége NATO-tag, így a harmadik világháború veszélye is fennállna.
„De mi nem akarunk háborút itt Magyarországon. És a helyzet az, hogy ez ki is jelöli a magyar parlamenti választások tétjét. Mert a magyar parlamenti választáson eldönthetjük, hogy ugyanúgy, ahogy négy évig, ezután is ellenállunk-e a háborúba történő belekavarási kísérleteknek” – jelentette ki.
Négy éve kitört a háború, négy éve minden egyes nap minket bele akarnak kavarni ebbe a háborúba. Négy éve minden egyes nap van valami provokáció, van valami zsarolás, van valami belekavarási kísérlet. De mi ezt nem fogjuk engedni, mint ahogy az elmúlt négy évben sem engedtük
– emelte ki.
De ehhez nap mint nap nemet kell tudni mondani Brüsszelnek. Nemet pedig azt tud mondani Brüsszelnek, aki szuverén. Az, akinek a mentelmi jogát Brüsszelben a markukban tartják, az soha nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek
– jegyezte meg, Magyar Péterre utalva.
„Mindenki tudja, hogy ha mi nyerünk, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem küldik el Ukrajnába, és Ukrajna soha a büdös életben nem lesz tagja az Európai Uniónak. De Ukrajna ennek pont az ellenkezőjét akarja. És látjátok, minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél súlyosabb külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választási kampányba. Telefonlehallgatások, halálos fenyegetések, olajblokád, energiablokád, fekete pénzek, euró- és dollárszázmilliók kitámasztva aranyrudakkal, hogy ne mozogjanak a kocsiban. Ki tudja, mire költik, kinek a javára, hogyan és mennyit költöttek ebből Magyarországon” – sorolta.
Nagyon durva titkosszolgálati beavatkozás zajlik. Ezt nem hagyhatjuk. Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, nem a külföldi titkosszolgálatok, ezért ott kell lenni mindenkinek április 12-én
– összegzett.
Szijjártó Péter Hajdúböszörményben, a városban rendezett politikai gyűlésen aláhúzta, hogy az iráni háború minden idők egyik legsúlyosabb energiaválságát okozhatja a világban, Európában pedig főképp, ugyanis a Hozmuzi-szoros blokádja a világ kőolajszükségletének és a cseppfolyósított földgáz szállításának is húsz százalékát érinti.
És azzal, hogy Brüsszel az orosz energiahordozókat ki akarja tiltani Európából, Európában gázhiány és olajhiány lesz. És ha gázhiány és olajhiány lesz, akkor drámai áremelkedés is következik, s akkor vége a rezsicsökkentésnek, vége a védett rezsiárnak
– figyelmeztetett.
„És azoknak, akik óbégatnak, kiabálnak, fütyülnek, hazaárulóznak, oroszoznak és kémeznek, csak annyit tudok mondani, hogy egyikük se jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsiért, mint most. És egyik se jelentkezett azért, hogy szívesen fizetne 1000 forintot a benzinért a mostani 600 helyett” – folytatta.
Mert hogyha az olcsó orosz energiát kitiltják Európából, akkor mindenki nézze meg, hogy mennyit fizet a rezsire, szorozza meg hárommal, és az a háromszoros lesz a számla a következő hónapban
– mondta. Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy „meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat, nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek a rezsire ideológiai okokból, és azt sem fogjuk engedni, hogy eltöröljék a védett benzinárat”.
Márpedig a Tisza Párt erre készül. A Tisza Párt arra készül, hogy a brüsszeli energiapolitikát végrehajtva kitiltsa az olcsó energiahordozókat Magyarországról, és ezzel a háromszorosára emelje a rezsit, és ezer forintra emelje a benzint. Nem fogjuk hagyni, nyerünk a választáson
– fogalmazott.
Illetve arra is kitért, hogy az Európai Bizottság „puszta véletlenségből” a magyar választások után három nappal, április 15-én terjeszti be azt a javaslatát, amelynek értelmében teljes egészében megtiltanák az orosz kőolaj importját az egész Európai Unióban.
Túl azon, hogy ez minden létező alapvető európai uniós szerződéssel szembemegy, ez Magyarországon ellátási problémát, Magyarországon háromszoros rezsiárakat és 1000 forintos benzinárat eredményez, és ezt nem fogjuk hagyni
– emelte ki. „Megnyerjük április 12-én a választást, 15-én pedig megakadályozzuk, hogy a magyarok rezsiszámláit a háromszorosára emeljék” – összegzett.