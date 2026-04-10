Szijjártó Péter: Amíg nemzeti kormány van, addig háborúba nem megyünk, a magyar emberek pénzét nem viszik Ukrajnába + videó

A tárcavezető a városban tartott politikai gyűlésen arról beszélt: négy éve tört ki az ukrajnai háború, és azóta minden egyes áldott nap „ránk próbálják kényszeríteni azt, amit mi nem akarunk”. Bele akarnak rángatni minket ebbe a háborúba, azt akarják, hogy küldjünk katonákat, adjuk oda a magyar emberek pénzét és egyezzünk bele az ukránok európai uniós tagságába.

Szijjártó Péter Fotó: MTI

Erre mondjuk azt, hogy csak a testünkön keresztül. Amíg minket látnak, amíg szuverén nemzeti kormány van, addig egészen biztosak lehetnek benne, hogy mi ebbe a háborúba nem megyünk

– fogalmazott. Szijjártó Péter kijelentette: ehhez a háborúhoz Magyarországnak semmi köze nincsen.

Minket semmilyen felelősség nem terhel, minket senki nem támadott meg. Mi senkit nem kértünk arra, hogy védekezzen, értünk és helyettünk senkinek nem kell harcolnia

– mondta. Minket nem az ukránok kell, hogy megvédjenek, mi NATO-tagok vagyunk, a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetségének a tagja, minket majd megvéd a NATO.

Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, „de az a baj, hogy Brüsszelben döntés született arról, hogy az egész európai kontinenst háborúba kell vinni. Döntöttek arról, hogy katonákat kell küldeni

– mondta.

A miniszter megjegyezte, az Európai Néppárt Európa legnagyobb pártcsaládja, ide tartozik a Tisza Párt is, és a Néppárt elnöke azt mondta: neki az az álma és a vágya, hogy európai uniós zászlók alatt harcoló katonákat küldjenek Ukrajnába.

Amíg mi kormányzunk, magyar embereket, magyar fiatalokat nem visznek Ukrajnába, nem soroznak be senkit az ukrán frontra, mi nem adjuk a magyar embereket

– hangsúlyozta. Szijjártó Péter rámutatott: az elmúlt négy évben Brüsszel 193 milliárd eurót küldött az ukránoknak a háborúra. Ezzel szemben Magyarország 22 év alatt az előbbi összeg harmadát kapta. Szerinte ebből az következett, hogy Ukrajnában a háború egy üzleti modellé vált. Ukrajnában egy réteg sokkal jobban keres a háborúval, mint keresne a békében.

Sokkal több pénzt kap Ukrajna az EU-tól, mint amit az ukrán gazdaság elő tudna állítani, ezért tegyük nagyon világossá, a magyar emberek pénzéből háborút nem fognak finanszírozni

– mondta. A miniszter kiemelte: a magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, a magyar emberek pénzéből Szerencset meg a Takta környékét kell fejleszteni, nem az ukrán háborús elitet eltartani. Ugyanígy itt van az ukránok EU-tagsága: ha egy háborúban álló ország bejön az EU-ba, jön a háborújuk is.

Mi nem akarjuk, hogy európai országok háborúzzanak az oroszokkal. Mi nem akarjuk, hogy a NATO-tagországok összeütközzenek Oroszországgal, mert ha ez történik, akkor kitör a harmadik világháború", és mi nem akarunk világháborút

– szögezte le. Szijjártó Péter azt mondta, hogy mindez ki is jelöli a magyar parlamenti választás tétjét. A kérdés az: megy-e Magyarország háborúba; vihetnek-e magyarokat Ukrajnába harcolni; elvihetik-e a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és bejöhetnek-e az ukránok az Európai Unióba a háborújukkal együtt?

A magyar parlamenti választással ez el is fog dőlni. Mert ha mi maradunk, ha mi fogunk kormányozni, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem viszik Ukrajnába, az ukránok meg nem jönnek az Európai Unióba

– fogalmazott a politikus megjegyezve, hogy ez pontosan 180 fokkal ellentétes az ukránok érdekeivel.

A vasárnapi választás Magyarországnak és Ukrajnának is sorsdöntő lesz, ezért is akarják külföldről befolyásolni a választás eredményét

– emelte ki Szijjártó Péter.

Minden eddiginél durvább, súlyosabb és szégyentelenebb külföldi titkosszolgálati beavatkozási akciók zajlanak azért, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék

– fogalmazott. Azt mondta: a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely nem tudja megemészteni, hogy Magyarországon egy békepárti, nemzeti alapon álló, sikeres, patrióta kormány van. Szijjártó Péter szavai szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy sem a háborús, sem a migrációs, sem a genderpolitikájukat nem tudják átnyomni. Berlinben nagyon nehezen fogadják el, hogy van egy kis közép-európai ország, amelyik a saját nemzeti érdekét hajtja végre.

Továbbá Kijevben sem tudják megemészteni, hogy van egy kormány, amely kiáll saját magáért, nem adja oda a saját polgárainak a pénzét, és nem megy háborúba

– mondta. Hangsúlyozta: az elért eredmények pillanatok alatt elveszhetnek, ha „egy nullkilométeres kalandorra bízzuk ezt az országot”.

Olyan nemzetközi körülmények vannak, amikor az ilyen nullkilométeres egyéneket reggelire eszik meg barátaim, ezért nem szabad engedni

– tette hozzá.