Magyar Péter zárt körben kimondta: „G…ci nagy háború lesz” – a HírTV-ben reagált Szijjártó Péter

A műsor elején bejátszották a felvételt, majd a műsorvezető azt vetette fel, hogy a hallottak alapján felmerül a kettős kommunikáció kérdése, vagyis hogy a politikus a nyilvánosság előtt és zárt körben eltérően beszél a háborús helyzetről.

Magyar Péter: „G…ci nagy háború lesz” – a kiszivárgott mondatra Szijjártó Péter reagált (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter válaszában arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt célja a brüsszeli politika végrehajtása Magyarországon. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A brüsszeli politika egy háborús politika.” Hozzátette: „Brüsszel célja az, hogy egész Európát borítsa el a háború lángja.”

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország évek óta egy háború közvetlen közelében él. Mint mondta: „Ma Magyarország egy háborús veszélyben él.”

Kiemelte, hogy a konfliktus eszkalációjának lehetősége folyamatosan fennáll, és úgy fogalmazott: „Annak a veszélye, hogy ez a háború tovább terjed, az napról napra nő.”

A beszélgetés során szóba került az is, hogy egyes szereplők korábban megkérdőjelezték a háborús veszélyt. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy próbálták „eltagadni, elhazudni azt a realitást, ami körülvesz minket”, miközben az ország egy háborús térség szomszédságában van.

A miniszter arról is beszélt, hogy a nemzetközi döntések szerinte a konfliktus folytatása irányába mutatnak. A műsorban elhangzott, hogy már a „következő háborús télre” való felkészülésről beszélnek, valamint szóba kerül a katonák küldése, Ukrajna finanszírozása és az uniós csatlakozás kérdése is.

A beszélgetésben a miniszter azt is hangsúlyozta: „Egy politikusnak a felelőssége abban áll, hogy mindig a valóságot kell mondania az emberek felé.”

A műsorban szóba került az is, hogy a választások tétje a miniszter szerint az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni a kimaradást a háborúból.

„Mi az elmúlt négy évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarországot ezen a háborún kívül tartsuk.”

Majd elhangzott az is, hogy ebben kulcsszerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Magyarország több nagyhatalommal is kapcsolatban áll, köztük az Egyesült Államokkal, és ezek a viszonyok meghatározóak a jelenlegi helyzetben. Kiemelte, hogy az amerikai szerepvállalás és a béketörekvések jelentik annak esélyét, hogy a konfliktus lezárulhat, és hangsúlyozta, hogy ezek a folyamatok közvetlenül hatással vannak Európa és Magyarország jövőjére.



