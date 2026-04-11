Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint rendkívüli támogatás érkezhet az Egyesült Államokból

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.
Szijjártó PéterTrumpOrbán Viktor

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úr felé, de nem is akárhogyan. Donald Trump azt írja, hogy az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa – emelte ki a tárcavezető az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Budapest, 2026. április 1. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Weger Hungária Kft. beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. április 1-jén. Az olasz tulajdoni hátterű klímatechnikai vállalat mintegy 9,5 milliárd forint értékben Jászárokszálláson új gyárat épít, amihez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást nyújt. MTI/Kovács Márton
Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Ez a mai viszonyok közepette, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok

–  folytatta. 

Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár

– emelte ki. 

 

Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire

– tette hozzá. Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!"

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról