„G*ci nagy háború” jöhet – Magyar Péter kijelentését Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben reagált arra a felvételre, amelyen a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter arról beszél, hogy „g...ci nagy háború” várható.

A Tisza Párt elnöke szerint ‘g...ci nagy háború’ lesz Európában. Erről beszélünk évek óta: Brüsszel és Kijev egész Európát be akarja borítani a háború lángjával. Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból!!!

– fogalmazott a külügyminiszter bejegyzésében. Hozzátette:

Az elmúlt négy évben ez sikerült, mert nap mint nap nemet mondtunk Brüsszelnek és Kijevnek. Erre csak mi vagyunk képesek, csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni Magyarország kimaradását a háborúból! Csak a Fidesz!

Ahogy arról lapunk beszámolt, egy nyilvánosságra került felvételen Magyar Péter úgy fogalmazott: „g...ci nagy háború lesz”. A felvételt a Patrióta-csatorna ismertette. A Tisza Párt elnöke jól látszik, zárt körben másképp beszél az ukrajnai háborúról, mint a nyilvánosság előtt.