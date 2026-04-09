Szijjártó Péter: Az új hangfelvétel bizonyítja, hogy amióta a Tisza Párt létezik, annak elnöke átveri a magyar embereket – videó

Mint arról lapunk is beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondta: „g…ci nagy háború” lesz. A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy bár a szóhasználatot inkább nem kommentálná, „ezzel a hangfelvétellel minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy mióta a Tisza Párt létezik, azóta a Tisza Párt elnöke átveri a magyar embereket”.

A Tisza Párt alapítása óta azt hazudta a Tisza Párt elnöke, hogy nincsen háborús veszély. Tisza párti politikusok arról beszéltek, hogy az ukrajnai háború továbbterjedése az csak egy riogatás. Félrevezették a magyar embereket, eltagadták előlük a Magyarország biztonságára leselkedő súlyos háborús veszélyt, miközben mi az elmúlt négy évben nap mint nap azért küzdöttünk, küzdünk, hogy Magyarországot ne tudják belekavarni ebbe az Ukrajnában most már négy éve zajló háborúba

– mondta a videóban.

Szijjártó Péter: Az ukrajnai háború most már majdnem annyi ideje zajlik, mint a világháború az elmúlt évszázadban

Ennek a háborúnak a továbbterjedése az sajnos egy reális veszély, hiszen Brüsszel, Berlin és Kijev is háborúba akarja sodorni az egész európai kontinenst, és az elmúlt négy évben csak azért tudtunk kimaradni a háborúból, mert nap mint nap nemet tudtunk mondani Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek, nemet mondani az összes zsarolási kísérletre, az összes belekaparási kísérletre” – folytatta.

Szijjártó Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy Magyar Péter nem tudna egyszer sem nemet mondani, hiszen „a Tisza Pártot pont azért hozták létre, hogy Magyarországon végrehajtsa a brüsszeli politikát, és belekeverje, engedje belekeverni Magyarországot az ukrajnai háborúba”.

„Mi ezt nem fogjuk engedni. Most hatalmas jelentősége van annak, hogy április 12-én az emberek a békére, a biztonságra és a háborúból kimaradásra szavazzanak, erre pedig csak egy megoldás van, egy biztos választás van, az pedig csak a Fidesz” – összegzett.