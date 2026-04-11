Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter szomorú hírről számolt be, miután tegnap megerősítést nyert, hogy három újabb magyar áldozata van a háborúnak. Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarországnak továbbra is ki kell maradni a háborúból, ehhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyernie a választást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterUkrajnaMagyarország

Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánknak ki kell maradnia ebből a háborúból. 

Szijjártó Péter elmondta, immár 104 magyar áldozata van az értelmetlen háborúnak
Szijjártó Péter elmondta, immár 104 magyar áldozata van az értelmetlen háborúnak 
Fotó: FERENC ISZA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy „teljesen értelmetlen és reménytelen háború”.

Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is

– mondta.

„Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen” – folytatta.

„Ezt a háborút minél előbb be kell fejezni, és gondoskodni kell arról, hogy ebbe a háborúba Magyarországot soha senki ne keverhesse bele. Ehhez holnap választást kell nyerni” – húzta alá.

„Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell annak érdekében, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, és ne legyen újabb magyar áldozat” – fűzte hozzá.

„Természetesen a három újabb magyar áldozat családjaival a külképviseleteink felvették a kapcsolatot, és az ilyenkor szokásos támogatást ennek a három családnak is nyújtani fogjuk” – összegzett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról