Szijjártó Péter: Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania

„Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat, és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról írt közösségi oldalán, hogy a kárpátaljai magyar közösség tagjaival találkozott.