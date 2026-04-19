Magyarország után Szlovákia is lép: Fico beperli az EU-t

Az Insider információi szerint Robert Fico szlovák kormányfő jogi lépésekre készül. Szlovákia Magyarország után szintén megtámadja az orosz gázimport tilalmáról szóló döntést.
Szlovákia a következő napokban pert indít az Európai Unió minősített többséggel elfogadott, az orosz gázimport tilalmáról szóló döntése ellen, és ideiglenes intézkedéseket fog kérni. Fico szerint a pert az Európai Unió Bíróságához fogják benyújtani.
„A szlovák kormány véleménye szerint ez egyértelműen megsérti az EU-szerződések alapjául szolgáló összes elvet” – fogalmazott a szlovák miniszterelnök a tiltó rendelet elfogadásának módját illetően.
Fico hozzátette, hogy a szankciókkal és külpolitikai kérdésekkel kapcsolatos döntéseket egyhangúlag kell meghozni. A szlovák kormány április 27-i határidőig nyújtja be panaszát. Magyarország korábban már benyújtott egy hasonló panaszt, Szlovákia pedig jelezte, hogy követi hazánk példáját. Az orosz gázimport tilalma várhatóan 2027 végén lép hatályba.