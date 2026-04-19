Magyarország után Szlovákia is lép: Fico beperli az EU-t

Az Insider információi szerint Robert Fico szlovák kormányfő jogi lépésekre készül. Szlovákia Magyarország után szintén megtámadja az orosz gázimport tilalmáról szóló döntést.

Szlovákia hazánk példáját követve jogi útra viszi az orosz gázimport ügyét

Fotó: NICOLAS TUCAT / POOL

Szlovákia a következő napokban pert indít az Európai Unió minősített többséggel elfogadott, az orosz gázimport tilalmáról szóló döntése ellen, és ideiglenes intézkedéseket fog kérni. Fico szerint a pert az Európai Unió Bíróságához fogják benyújtani.

„A szlovák kormány véleménye szerint ez egyértelműen megsérti az EU-szerződések alapjául szolgáló összes elvet” – fogalmazott a szlovák miniszterelnök a tiltó rendelet elfogadásának módját illetően.

Fico hozzátette, hogy a szankciókkal és külpolitikai kérdésekkel kapcsolatos döntéseket egyhangúlag kell meghozni. A szlovák kormány április 27-i határidőig nyújtja be panaszát. Magyarország korábban már benyújtott egy hasonló panaszt, Szlovákia pedig jelezte, hogy követi hazánk példáját. Az orosz gázimport tilalma várhatóan 2027 végén lép hatályba.