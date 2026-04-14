Visszavonulás Szuminál: túlerő szorítja hátra az ukránokat, egyre közelebb érnek a csapások a városhoz

Az ukrán erők visszavonultak a Szumi területen, Miropilszke közelében – számolt be a helyi parancsnokság.

„Az intenzív harci tevékenység, valamint az ellenség létszámbeli és eszközbeli fölénye következtében az Ukrán Fegyveres Erők egységei – a személyi állomány életének megőrzése érdekében – egy előre előkészített új védelmi vonalra húzódtak vissza, ahol folytatják a védekezést”

– közölte az ukrán 14. hadtest április 13-án a Facebookon.

A Szumi terület a Kurszki területtel határos, amelyet Ukrajna 2024 augusztusától 2025 áprilisáig tartott ellenőrzése alatt. Ezt követően jelentős orosz csapatösszevonás történt a térségben; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly nyáron mintegy 50 000 főre becsülte ezek létszámát.

⚡️ Ukrainian forces withdraw from villages in eastern Sumy Oblast amid heavy fighting.



"As a result of intensive military operations, the opponent's advantage in force and means, the units of the Ukrainian Armed Forces, to preserve the lives of personnel, have moved to a new… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 13, 2026

Az ukrán erők nagyrészt megakadályozták a jelentősebb előrenyomulást a terület belseje felé, ugyanakkor a „szürke zóna” kiterjedt. Oroszország az északi szumi térség frissen elfoglalt falvaiból erőszakkal telepített ki civileket, miközben az orosz FPV drónok egyre növekvő hatótávolsága már a városhoz közelebb eső csapásokat is lehetővé tesz – írja a The Kyiv Independent.

„Az Ukrán Fegyveres Erők ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, felderítést végeznek, és készen állnak a további katonai műveletekre” – folytatódik a 14. hadtest közleménye.

A védelmi minisztériumhoz köthető Deep State harctéri térkép a közlés idején nem mutat változást a frontvonalban Miropilszke térségében. A látványosabb előrenyomulások inkább északabbra, olyan települések irányába történtek, mint Junykivka és Andrijivka.

Ezek a települések – amelyek háború előtti lakossága mindössze néhány száz és néhány ezer fő között volt – a kitelepítések miatt már korábban nagyrészt elnéptelenedtek.