Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrán drónok csapódhattak be egy oroszországi olajszivattyúállomásra, a támadás következtében tűz ütött ki, és egy ember életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadásorosz-ukrán háborúdrónMagyar Péter

Ukrán drónok csapást mértek április 9-én éjjel az oroszországi Krasznodari határterületen található Krimszk egyik olajszivattyúállomására – írta a The Kyiv Independent az Astra független Telegram-csatornára hivatkozva. A beszámoló szerint a Krimszkaja olajszivattyútelep területén lévő elektromos alállomás kigyulladt a támadás következtében, miközben a helyiek több robbanást is hallottak a dróntámadás során.

Ukrán katona a MIM–23 Hawk légvédelmi rendszer működését mutatja be egy déli irányból érkező támadás elleni felkészülés során a Mikolajivi területen Fotó: AFP

A közeli Sauk-Dere faluban egy ember meghalt – közölte Veniamin Kondratyev, a régió kormányzója. 

A helyi hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a drónok közvetlenül az olajlétesítményt érték volna, Kondratyev szerint a drónok roncsai egy mezőre és egy „vállalkozás” területére zuhantak Krimszk külvárosában. A lap megjegyezte: a jelentéseket egyelőre nem tudták független forrásból megerősíteni.

Krimszk mintegy 115 kilométerre fekszik Ukrajnától, az Oroszország által megszállt Krímtől keletre. Ukrajna az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre dróntámadásokat oroszországi és megszállt területeken található katonai és energetikai infrastruktúra ellen, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva hadviselési képességeit.

A portál felidézte azt is, hogy tegnap ukrán drónok csapást mértek egy tengeri olajterminálra Feodoszijában, a megszállt Krím félszigeten – ezt a 414. különálló pilóta nélküli rendszerek dandárja és a vezérkar is megerősítette.

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról