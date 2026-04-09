Dróntámadás ért egy orosz olajlétesítményt

Ukrán drónok csapást mértek április 9-én éjjel az oroszországi Krasznodari határterületen található Krimszk egyik olajszivattyúállomására – írta a The Kyiv Independent az Astra független Telegram-csatornára hivatkozva. A beszámoló szerint a Krimszkaja olajszivattyútelep területén lévő elektromos alállomás kigyulladt a támadás következtében, miközben a helyiek több robbanást is hallottak a dróntámadás során.

Ukrán katona a MIM–23 Hawk légvédelmi rendszer működését mutatja be egy déli irányból érkező támadás elleni felkészülés során a Mikolajivi területen Fotó: AFP

A közeli Sauk-Dere faluban egy ember meghalt – közölte Veniamin Kondratyev, a régió kormányzója.

A helyi hatóságok ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a drónok közvetlenül az olajlétesítményt érték volna, Kondratyev szerint a drónok roncsai egy mezőre és egy „vállalkozás” területére zuhantak Krimszk külvárosában. A lap megjegyezte: a jelentéseket egyelőre nem tudták független forrásból megerősíteni.

Krimszk mintegy 115 kilométerre fekszik Ukrajnától, az Oroszország által megszállt Krímtől keletre. Ukrajna az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre dróntámadásokat oroszországi és megszállt területeken található katonai és energetikai infrastruktúra ellen, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva hadviselési képességeit.

A portál felidézte azt is, hogy tegnap ukrán drónok csapást mértek egy tengeri olajterminálra Feodoszijában, a megszállt Krím félszigeten – ezt a 414. különálló pilóta nélküli rendszerek dandárja és a vezérkar is megerősítette.

