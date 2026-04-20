„Soha!” – Irán kemény üzenetet küldött az USA-nak a világ egyik legfontosabb útvonaláról

Az Egyesült Államok törekvései ellenére Irán nem fogja átengedni a Hormuzi-szoros ellenőrzésének jogát. Teherán egyúttal jelezte, hogy addig nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni, amíg az amerikai blokád tart – írja a BBC.

Teherán Azizi szerint soha nem engedi át a Hormuzi-szoros ellenőrzését

„Ez elidegeníthetetlen jogunk” – mondta Ebrahim Azizi, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi parancsnoka a BBC-nek. „Irán dönt az áthaladás jogáról, beleértve a hajók áthaladásának engedélyeit a szoroson.”

A tisztviselő szerint Irán ezt hamarosan az alkotmányba is beleírja, az ellenőrzést pedig a hadsereg végzi majd.

Miközben egyre nő az aggodalom e stratégiai vízi út lezárása miatt, amely világszerte egyre nagyobb gazdasági sokkokat okoz, egyre világosabbá válik, hogy ez nem egy rövid távú válság, amelyet egy nap alatt meg lehet oldani.

Azizi ezt a rendkívül stratégiai jelentőségű tengerszorost, amelyet Iránnak sikerült fegyverré alakítania a konfliktus során, „az ellenséggel szembeni ellenállás egyik eszközének” nevezte.

Teherán most már nemcsak a jelenlegi tárgyalások alkualapjának, hanem hosszú távú előnynek tekinti a létfontosságú tengeri forgalom, köztük a kritikus fontosságú olaj- és gázszállító tartályhajók áthaladásának ellenőrzésére való képességét. A szakértők szerint egyébként Teherán érdekelt a szoros megnyitásában, hiszen ezzel bevételhez jutna, azonban a kulcs továbbra is az ellenőrzés.

Az Iránnal szomszédos országok azonban határozottan elutasítják Teherán teljes ellenőrzését. Nemrég Anwar Gargash, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója „Ellenséges kalózkodásnak” nevezte Irán ellenőrzésre való törekvését. Ezzel szemben Irán az Egyesült Államokat vádolja azzal, hogy kalóz módszerekkel igyekszik megtörni Teherán ellenállását.

A hírek szerint egyébként az iráni vezetésen belül nézeteltérések vannak, miután vannak, akik a keményvonalas politikát nem támogatják.

Azizi azonban elutasította a rezsimen belüli megosztottságról szóló benyomásokat. „Ami a nemzetbiztonságot illeti, nincsenek mérsékelt vagy keményvonalas megközelítések.” A szoros sorsa várhatóan egyébként a tárgyalásokon fog eldőlni. A megbeszélések állítólag kedden folytatódnak Iszlámábádban, miután a történelmi jelentőségű, személyes tárgyalások első fordulójára a múlt hétvégén került sor a pakisztáni fővárosban, azonban előrelépést nem sikerült elérni.