Európa a terrorfinanszírozás paradicsoma: egy új tanulmány riasztó képet fest

A vizsgálat középpontjában a Hezbollah áll, amely a jelentés szerint kiterjedt pénzügyi és logisztikai tevékenységet folytat Európa-szerte – Ausztria, Belgium, Olaszország és Egyesült Királyság is érintett, írja az Exxpress.
A tanulmány szerint a hálózatok egyszerre vannak jelen a legális és illegális gazdaságban: kereskedelem, kábítószer-üzlet, luxuscikkek és pénzmosás fonódik össze.
Európa így nem pusztán átmeneti állomás, hanem egy jól működő platform a pénzek mozgatására.
Europol: az EU bázisként működik
A Europol értékelése szerint a Hezbollah az Európai Uniót bázisként használja adománygyűjtésre, toborzásra és bűnözői tevékenységekre.
A hálózat kábítószer-kereskedelemmel, fegyverüzletekkel és professzionális pénzmosással is foglalkozik – utóbbit akár más bűnszervezetek számára szolgáltatásként is nyújtja. A következtetés egyértelmű: Európa nemcsak elszenvedője, hanem része is lehet ennek a rendszernek.
A jelentés szerint a siker kulcsa az, hogy a legális és illegális tevékenységek szinte észrevétlenül keverednek. A kábítószerből származó bevételek nem tűnnek el, hanem legális üzleteken keresztül „tisztulnak meg”. A kontinens gazdasági ereje, nyitott piaca és a jogi szürkezónák ideális feltételeket teremtenek arra, hogy az illegális pénzek bekerüljenek a hivatalos gazdaságba.
Terrorfinanszírozás: kokain, luxuscikkek és globális hálózatok
A tanulmány egy konkrét példát is bemutat: az úgynevezett „Cedar Network” Latin-Amerikából származó kokaint juttatott Európába, majd az itt keletkező bevételből luxusautókat és órákat vásárolt. Ezeket Nyugat-Afrikába szállították tovább, ahol értékesítették, a profit egy része pedig visszakerült a hálózathoz.
A működéshez európai fedőcégeket is felhasználtak – például autókereskedéseket pénzmosási célokra. A rendszer csúcspontján heti egymillió euró ment át rajta.
Gyenge ellenőrzés, komoly kockázatok
A jelentés szerint az egyik legnagyobb probléma az ellenőrzések hiánya. Európa kikötőiben a konténerek mindössze kis részét vizsgálják át, ami jelentős mozgásteret biztosít a csempészetnek.
Egy 2021-es ügy is rámutatott a rendszer sebezhetőségére: Ausztria területén egy hálózatot állítottak meg, amely 30 tonna Captagon kábítószert próbált eljuttatni a Közel-Keletre, pizzakemencékbe rejtve.
A tanulmány szerint az illegális pénzek tisztára mosásában kulcsszerepet játszanak a luxuspiacok is. A műkincsek, ékszerek és drága áruk kereskedelme gyakran nehezen követhető, az árak és tulajdonosi viszonyok pedig átláthatatlanok. Ez lehetővé teszi, hogy nagy összegek szinte észrevétlenül kerüljenek be a legális gazdaságba.
EU: jogi kiskapuk és lassú fellépés
Az Európai Unió jogrendszerének széttagoltsága tovább nehezíti a fellépést. Az EU például csak a Hezbollah katonai szárnyát tartja terrorszervezetnek, miközben egyes tagállamok a teljes szervezetet tiltják, mások nem.
Ez a helyzet komoly jogi kiskapukat teremt, amelyek megnehezítik a hatóságok munkáját.
Ráadásul a UNODC adatai szerint világszerte a pénzmosásból származó összegek kevesebb mint egy százalékát foglalják le, ami jól mutatja a hatóságok korlátozott lehetőségeit. A jelentés egy új tendenciára is figyelmeztet: a terrorhálózatok egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat. Ezek gyors, nehezen nyomon követhető tranzakciókat tesznek lehetővé, ami tovább nehezíti az ellenőrzést.
Riasztó kép rajzolódik ki
A tanulmány összegzése szerint Európa azért különösen vonzó a terrorfinanszírozás számára, mert több kedvező tényező egyszerre van jelen: gazdasági erő, nyitott piacok, hiányos ellenőrzések és jogi szürkezónák. A kutatás ugyan nem használ ilyen kifejezést, de a bemutatott példák alapján egyértelmű: a kontinens sok szempontból ideális tereppé válhat a nemzetközi terrorhálózatok pénzügyi működéséhez.