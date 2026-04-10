terrortámadás

Meghiúsított terrortámadás a magyar határnál: robbanóanyag a gázvezeték közelében

Nagy erejű robbanóanyagot találtak április 5-én a szerb biztonsági erők a magyar határ és a Török áramlat gázvezeték közelében. A terrortámadási kísérletet a szerb hatóságok meghiúsították, az esetleges ukrán szál egyelőre nem bizonyított a szerb nyomozóügyészség vizsgálata szerint, azonban felmerült lehetőség egy előkészített szabotázsakció.
terrortámadásszabotázsakcióTörök ÁramlatrobbanóanyagSzerbia

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában, a magyar határ közelében. 

terrortámadás
Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantak.

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze miután telefonon beszélt a szerb elnökkel a szerb hatóságok pedig nyomozást indítottak.

Most tettem le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A merényletkísérlet kapcsán ukrán érintettség merült fel

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke terroristaakciónak nevezte a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza közelében talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezését.

amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő

– fogalmazott a vajdasági politikus.

Többször támadta Ukrajna a Török Áramlatot

Az elmúlt időszakban több támadási kísérletről is beszámoltak a Török Áramlat infrastruktúrája ellen, amelyek miatt Magyarország energiaellátása is veszélybe került. A Török Áramlat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában: ezen az útvonalon érkezik a hazai földgázellátás jelentős része.

Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen. Kiderült, az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy az ukránok kettős merényletet hajtsanak végre. Ukrajna 2025-ben több alkalommal is dróntámadást kísérelt meg a Török Áramlathoz kapcsolódó létesítmények ellen a Krasznodari területen.

Az orosz fél szerint ezeknek a támadási kísérleteknek a célja az európai irányú gázszállítás megzavarása volt, és több hasonló akció történt dél-oroszországi energetikai létesítmények ellen. Egyes esetekben a lelőtt drónok roncsai kisebb tüzeket okoztak, de a működés egyik alkalommal sem állt le.

Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez –jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője azt mondta:

ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják.

A terrorakció után Orbán Viktor miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét pedig megerősítették.

A hatóságok szabotázsra gyanakodnak

A szerb hatóságok szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy készülhetett szabotázsakcióra a gázinfrastruktúra ellen. A szerb katonai hírszerzés már hónapok óta jelezte, hogy szabotázsakció készülhet a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk a gázinfrastruktúrát célzó támadást a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében. Belgrád az ügyet súlyos biztonsági incidensként értékeli, amely nemcsak Szerbia, hanem az egész térség energetikai stabilitását veszélyeztethette volna.

A Magyar Nemzetnek a Szabadkai Felső Ügyészség vizsgálata megerősítette: a megtalált eszközök alkalmasak lehettek robbanószerkezet előállítására, és az ügyben szabotázs bűncselekményének gyanúja is felmerült.

Az ügyészség közlése szerint a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen, még április 5-én, az ügyészség utasítására végrehajtott terepkutatás során. A dokumentum hangsúlyozza: bár a megtalált eszközök jellege alapján felmerül a robbanószerkezet előállításának lehetősége és egy lehetséges támadás előkészítésének gyanúja, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen, és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, amely egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát.

Az ügyészség ezért előzetes eljárás keretében folytatja a vizsgálatot, és további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

Az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, aki hangsúlyozta: „valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén”. Hozzátette: „az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként”.

A nyomozás jelenleg is tart.

 

