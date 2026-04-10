Meghiúsított terrortámadás a magyar határnál: robbanóanyag a gázvezeték közelében

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában, a magyar határ közelében.

Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantak.

#Serbia | #BREAKING Explosives found near Balkan Stream gas pipeline:



Serbian 🇷🇸 Armed Forces and Ministry of Interior units launched a large-scale security operation in the municipality of Kanjiža after 2 large backpacks filled with explosives were discovered near the Balkan… — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) April 5, 2026

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze miután telefonon beszélt a szerb elnökkel a szerb hatóságok pedig nyomozást indítottak.

Most tettem le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A merényletkísérlet kapcsán ukrán érintettség merült fel

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke terroristaakciónak nevezte a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza közelében talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezését.

amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő

– fogalmazott a vajdasági politikus.

Többször támadta Ukrajna a Török Áramlatot

Az elmúlt időszakban több támadási kísérletről is beszámoltak a Török Áramlat infrastruktúrája ellen, amelyek miatt Magyarország energiaellátása is veszélybe került. A Török Áramlat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában: ezen az útvonalon érkezik a hazai földgázellátás jelentős része.

Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen. Kiderült, az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy az ukránok kettős merényletet hajtsanak végre. Ukrajna 2025-ben több alkalommal is dróntámadást kísérelt meg a Török Áramlathoz kapcsolódó létesítmények ellen a Krasznodari területen.

Az orosz fél szerint ezeknek a támadási kísérleteknek a célja az európai irányú gázszállítás megzavarása volt, és több hasonló akció történt dél-oroszországi energetikai létesítmények ellen. Egyes esetekben a lelőtt drónok roncsai kisebb tüzeket okoztak, de a működés egyik alkalommal sem állt le.

Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez –jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

Zelenszkij egyik propagandatévéjének műsorvezetője azt mondta:

ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor fel is robbantják.

A terrorakció után Orbán Viktor miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét pedig megerősítették.