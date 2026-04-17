Kiderült, kik a világ legbefolyásosabb vezetői – az EU kimaradt az élvonalból

A Time magazin ismét közzétette a legbefolyásosabb vezetők 2026-os top 100-as listáját, amire azok kerülnek fel, akik formálták a világ történéseit az elmúlt évben. Az Európai Unió vezetői ismét kimaradtak az élvonalból: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vagy éppen Kaja Kallast is hiába keressük a toplista élén.

Mette Frederiksent, Dánia miniszterelnöke előkelő helyet kapott a Time magazin top 100-as listáján

A top 100-as listát több kategóriában állítják össze, melyek a vezetők, ikonok, titánok, úttörők, művészek és innovátorok. A kategorikus bontásban felsorolt emberek mindegyikéhez rövid bemutatás tartozik, amely kiemeli, miért kerültek rá arra. Az európai élvonalból – a vezetők kategóriában – előkelő helyett szerzett meg Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke, aki rendíthetetlenül higgadt maradt, amikor Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy „így vagy úgy” megszerzi a dánok által ellenőrzött Grönlandot.

Frederiksen a baloldali politikusoktól szokatlanul szigorú bevándorláspolitikát képvisel, személye pedig nemcsak nemzeti, hanem EU-szinten is formálta a történéseket.

A lista élére került Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki az elemzések szerint Európa egyik legfontosabb jobboldali pólusa lett, jelentős geopolitikai súlyt képvisel a kontinensen és jó viszonyt ápol az amerikai elnökkel is.