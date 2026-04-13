Odessza

Boltban támadtak rá egy férfira a toborzók Odesszában – videó

Egy Telegramon terjedő felvételen az látható, amint toborzók egy üzletben próbáltak elfogni egy férfit Odesszában. Az illető kezdetben még sikeresen kikerülte az őt üldöző katonákat, később azonban többen utána futottak, és valószínűleg erőszakkal feltartóztatták.
Odesszában egy boltban fogtak el egy férfit a toborzók – derül ki egy, a Telegramon közzétett videóból. A felvételen az látszik, hogy a férfi megpróbált elfutni, de az egyik toborzó elkapta és rángatni kezdte, dulakodni kezdtek. Majd megint elfutott, akkor azonban többen utána futottak, és végül valószínűleg feltartóztatták.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban
A jelenet hátterében egy háromtagú család is feltűnik: a nő megpróbált közbeavatkozni, de nem tudott segíteni. Az apa egy ponton a felesége és gyermeke mögé húzódott, láthatóan menedéket keresve. 

Egyre több kritika éri az ukrán toborzókat a velük szemben megfogalmazott visszaélési vádak miatt, miközben az ukrán közvéleményben is erősödik az elégedetlenség, és egyre többen adnak hangot felháborodásuknak a civilekkel szembeni fellépések miatt.

A beszámolók szerint a TCK egységei gyakran sötétedés után hajtanak végre akciókat, sok esetben felkészületlen civileket célozva – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Nemrég egy vizsgálat feltárta, hogy a hatóságok gyakran testi fogyatékossággal élőket és súlyos betegeket is begyűjtenek a kényszersorozások során, miközben az ungvári toborzóközpont borzalmas higiéniai állapotban van.

A Dmitro Lubinec ukrán ombudsman által közzétett felvételen egy veterán a szolgálat alóli felmentését igazoló dokumentumot mutatja fel, ám ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a toborzók békén hagyják.”

Dnyipróban maszkos TCK-sok kapták el az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait. 

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámadt a toborzókra, és elkergette őket.

