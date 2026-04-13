Odesszában egy boltban fogtak el egy férfit a toborzók – derül ki egy, a Telegramon közzétett videóból. A felvételen az látszik, hogy a férfi megpróbált elfutni, de az egyik toborzó elkapta és rángatni kezdte, dulakodni kezdtek. Majd megint elfutott, akkor azonban többen utána futottak, és végül valószínűleg feltartóztatták.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban

A jelenet hátterében egy háromtagú család is feltűnik: a nő megpróbált közbeavatkozni, de nem tudott segíteni. Az apa egy ponton a felesége és gyermeke mögé húzódott, láthatóan menedéket keresve.

Egyre több kritika éri az ukrán toborzókat a velük szemben megfogalmazott visszaélési vádak miatt, miközben az ukrán közvéleményben is erősödik az elégedetlenség, és egyre többen adnak hangot felháborodásuknak a civilekkel szembeni fellépések miatt.

A beszámolók szerint a TCK egységei gyakran sötétedés után hajtanak végre akciókat, sok esetben felkészületlen civileket célozva – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Nemrég egy vizsgálat feltárta, hogy a hatóságok gyakran testi fogyatékossággal élőket és súlyos betegeket is begyűjtenek a kényszersorozások során, miközben az ungvári toborzóközpont borzalmas higiéniai állapotban van.

A Dmitro Lubinec ukrán ombudsman által közzétett felvételen egy veterán a szolgálat alóli felmentését igazoló dokumentumot mutatja fel, ám ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a toborzók békén hagyják.”

Dnyipróban maszkos TCK-sok kapták el az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámadt a toborzókra, és elkergette őket.