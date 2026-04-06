Megdöbbentő! A Török Áramlat már az Északi Áramlat felrobbantásakor az ukránok célkeresztjébe került

Sokáig nem lehetett tudni, kik állnak a gázvezetékek felrobbantása mögött, és milyen indítékkal tették. Nyomozók, hírszerzők és ügyészek közel egy tucat országból kutatták az elkövetőket. Voltak, akik Oroszországot tartották felelősnek, azokra az orosz hajókra hivatkozva, amelyek a támadások előtt a Balti-tengeren tartózkodtak. Más feltételezések szerint amerikai katonai búvárok hajthatták végre az akciót. Később azonban kiderült, hogy az Északi Áramlat felrobbantását nem egy fejlett technológiával felszerelt elit alakulat végezte, hanem egy ukrán csoport, amely kevesebb mint 300 ezer dollárból dolgozott. A Der Spiegel 2024-ben részletesen bemutatta az eseményeket, és már akkor beszámolt a Török Áramlat elleni ukrán támadás tervéről is.

A Török Áramlat már az Északi Áramlat felrobbantásakor az ukránok célkeresztjébe került

Fotó: AFP

2022. őszén futótűzként terjedtek a képek a Balti-tenger közepén feltörő gázról. Hamarosan a víz alatt készült felvételek igazolták a gyanút, miszerint az Északi Áramlat felrobbant.

Azóta Németország megvádolt egy Szerhij K. névre hallgató ukrán férfit, akinek védekezése kapcsán a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is kimondta, amit már mindenki tudott: az ukránok a felelősek a robbantásért.

2022. szeptember 26-án éjjel 2:03-kor egy lökéshullám rázza meg a Balti-tenger fenekét, olyan erőteljesen, hogy több száz kilométerre lévő svéd szeizmográfok is megugrottak. Az Északi Áramlat egyik szakasza a két cső közötti illesztésnél szétroncsolódott. A cső eleinte körülbelül másfél méter hosszan szakadt fel, de a kiszökő gáz még tovább növelte a szivárgást. 17 órával később, 19:04-kor a tengerfenék ismét megremegett, ezúttal körülbelül 75 kilométerrel északabbra, sokkal hevesebben, több robbanással. A víz felett még több kilométer távolságból is hallani lehetett volna egy tompa dörrenést. Ezúttal az Északi Áramlat mindkét csővezetéke megsemmisült.

A víz alatti felvételek és a szonáron alapuló 3D-s vizualizációk mély krátereket, törmelékhegyeket és felfelé ferde csőmaradványokat mutatnak, amelyek meggörbültek, mintha csak szalmacsövek lennének. A gázvezetékek megsemmisültek.

Az ukrán parancsnok még többet akart

A kommandóegység hetekig egy elárasztott, egykori bányában gyakorolta, ahol akár 100 méter mélyre is le lehet merülni. A feladat az volt, hogy egy karabinerrel egy zsinórra rögzítsenek egy bombamásolatot, lemerüljenek a fenékre, elhelyezzék a bombát, majd visszajöjjenek a felszínre. A fizikai megterhelés mellett a jelöltek pszichológiai ellenálló képességét is edzették.

Áprilisban világossá válik: az ötletből valós művelet lesz. Olyan jelentőségű, hogy jobb, ha nem az ukrán főparancsnok áldása nélkül hajtják végre.

A kommandó egyik vezetője időpontot kapott Valerij Zaluzsnij tábornoknál, az akkori ukrán hadsereg főparancsnokánál, akinek elnyerte tetszését a terv: olyannyira, hogy azt ki akarta terjeszteni.

Zaluzsnij javaslata az volt, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba. A Török Áramlat összeköti Oroszországot Törökországgal.

Ezután két egyidejű műveletet terveztek, ám a Török Áramlat elleni merénylet végül kudarcba fullad, ezért csak az Északi Áramlatra elleni merényletet valósították meg az ukránok.