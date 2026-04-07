Brutális fordulat: Trump fenyeget, Irán civileket hív védelemre

A fenyegetésekre reagálva egy iráni tisztviselő arra szólította fel az ország fiataljait, hogy élőláncokkal védjék meg a stratégiai létesítményeket. Alireza Rahimi, a Legfelsőbb Ifjúsági és Serdülő Tanács titkára kedden közzétett videóüzenetében kérte a lakosság mozgósítását, írja a Fox News.

Felhívom az összes fiatalt, sportolót, művészt, diákot és egyetemi hallgatót, valamint tanáraikat

– mondta Rahimi, aki arra buzdította az embereket, hogy délután két órakor gyűljenek össze az erőművek körül.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Irán korábban is alkalmazott ilyen taktikát

Az iráni tisztviselő hangsúlyozta, hogy ezek a létesítmények „nemzeti értékek”, amelyek politikai nézettől függetlenül az ország jövőjét szolgálják, és különösen a fiatal generáció számára bírnak jelentőséggel.

Irán korábban is alkalmazott hasonló módszereket: a feszültségek kiéleződésekor többször szerveztek úgynevezett emberi pajzsokat nukleáris létesítmények köré, hogy elrettentsék az esetleges katonai csapásokat.





