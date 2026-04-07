Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Irán

Brutális fordulat: Trump fenyeget, Irán civileket hív védelemre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fokozódik a feszültség Irán és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök kemény hangú figyelmeztetést intézett Teherán felé. Trump kilátásba helyezte, hogy akár „minden erőművet” célba vehet, ha Irán nem tesz eleget az amerikai követeléseknek, különös tekintettel a Hormuzi-szoros újranyitásának közeledő határidejére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IránfenyegetésTrumpultimátumélőlánc

A fenyegetésekre reagálva egy iráni tisztviselő arra szólította fel az ország fiataljait, hogy élőláncokkal védjék meg a stratégiai létesítményeket. Alireza Rahimi, a Legfelsőbb Ifjúsági és Serdülő Tanács titkára kedden közzétett videóüzenetében kérte a lakosság mozgósítását, írja a Fox News.

Az amerikai elnök ultimátumot adott Iránnak (Fotó: AFP)

Felhívom az összes fiatalt, sportolót, művészt, diákot és egyetemi hallgatót, valamint tanáraikat

– mondta Rahimi, aki arra buzdította az embereket, hogy délután két órakor gyűljenek össze az erőművek körül.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Irán korábban is alkalmazott ilyen taktikát

Az iráni tisztviselő hangsúlyozta, hogy ezek a létesítmények „nemzeti értékek”, amelyek politikai nézettől függetlenül az ország jövőjét szolgálják, és különösen a fiatal generáció számára bírnak jelentőséggel.

Irán korábban is alkalmazott hasonló módszereket: a feszültségek kiéleződésekor többször szerveztek úgynevezett emberi pajzsokat nukleáris létesítmények köré, hogy elrettentsék az esetleges katonai csapásokat.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról