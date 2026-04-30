Trump meglepő lépést fontolgat – erre senki sem számított!

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán közölte: a Pentagon jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy csökkentsék a Németországban állomásozó, közel 40 ezer fős amerikai kontingenst, írta a Politico.

Az Egyesült Államok évtizedek óta kulcsszerepet játszik a NATO európai védelmi rendszerében, így egy esetleges kivonás komoly következményekkel járhat.

A lépés időzítése nem véletlen. Friedrich Merz a napokban élesen bírálta az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit, azt állítva, hogy Washington „megalázó helyzetbe került” és nem rendelkezik meggyőző stratégiával a konfliktus lezárására. Trump erre reagálva azzal vádolta a német vezetőt, hogy hallgatólagosan elfogadhatónak tartaná Irán nukleáris fegyverhez jutását.

A feszültség ellenére az amerikai védelmi vezetés korábban elismerően szólt Németországról, amely vállalta, hogy 2030-ra a GDP 3,7 százalékára növeli védelmi kiadásait – ezzel teljesítve egy régóta hangoztatott amerikai követelést.

Jelenleg mintegy 38 ezer amerikai katona és személyzet állomásozik Németországban, ahol az Egyesült Államok európai parancsnoksága is működik. Egy gyors kivonás azonban komoly politikai és logisztikai akadályokba ütközne, ráadásul nehéz lenne olyan európai helyszínt találni, amely képes lenne befogadni ekkora haderőt. Bár Románia és Lengyelország nyitottnak mutatkozik az amerikai jelenlét növelésére, a teljes átcsoportosítás így is komoly kihívást jelentene.

Trump belpolitikai aggályokkal is szembenéz

A tervezett lépés az amerikai belpolitikában is ellenállásba ütközhet. A Kongresszus korábban is bírálta a csapatkivonásokat, és jogszabályok is korlátozzák az európai katonai jelenlét gyors csökkentését.

Nem ez lenne az első ilyen kísérlet: Trump már első elnöki ciklusa alatt, 2020-ban is elrendelte 12 ezer katona kivonását Németországból, ám ezt végül nem sikerült teljes mértékben végrehajtani. Trump korábban többször is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok akár a NATO-ból is kivonulhat, ha a szövetségesek nem járulnak hozzá nagyobb mértékben a közös védelemhez.

