Donald Trump elnök vasárnap este élesen bírálta a CBS News tudósítóját, Norah O'Donnell-t és a 60 Minutes című műsort, miután a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján történt lövöldözés gyanúsítottjának kiáltványából idézett – számolt be cikkében a Fox News.

Donald Trump gyorsan helyre tette az őt provokáló riportert

Trump egy interjúra ült le, miután a hatóságok azonosították a gyanúsítottat, a 31 éves, kaliforniai Torrance városából származó Cole Allent, aki egy kiáltványt készített, amelyben ismertette szándékait, és Trump-ellenes, valamint keresztényellenes retorikát osztott meg a közösségi médiában.

O'Donnell a dokumentum állítólagos részleteit olvasta fel, amelyek egy erőszaktevővel és egy pedofillal kapcsolatos aggodalmakra utaltak, majd Trump véleményét kérte.

Nos, vártam, hogy ezt felolvassa, mert tudtam, hogy meg fogja tenni, mivel önök szörnyű emberek

– válaszolta Trump.

Szörnyű emberek. Igen, ő leírta ezt. Én nem vagyok erőszaktevő. Nem erőszakoltam meg senkit.

„Úgy gondolja, hogy önre utalt?” – kérdezte O'Donnell.

Nem vagyok pedofil. Ön ezt a szemetet egy beteg embertől olvassa fel? Olyan dolgokkal hoztak összefüggésbe, amelyeknek semmi közük hozzám. Teljes mértékben felmentettek. Az ön barátai a másik oldalon voltak azok, akik kapcsolatba hozhatók, mondjuk, Epsteinnel vagy más ügyekkel. De azt mondtam magamnak: ‘Tudja mit, megcsinálom ezt az interjút, és valószínűleg…’ Elolvastam a kiáltványt. Tudja, ő egy beteg ember. De szégyellnie kellene magát, amiért ezt felolvassa, mert én nem vagyok ezek egyike sem

– mondta Trump.

O'Donnell közbeszólt, és azzal érvelt, hogy ő a feltételezett fegyveres szavait idézi, de Trump továbbra is „szégyenteljesnek” nevezte őt.

Ezt nem kellene a ‘60 Minutes’-ben felolvasnia. Ez szégyen. De tessék, folytassuk az interjút

– mondta az elnök.

Az interjú során Trump nem kötelezte el magát egyértelműen amellett sem, hogy a lövöldözés megváltoztatja-e a fősodorbeli médiával való kapcsolatát.

Nézze, valamilyen oknál fogva sok kérdésben nem értünk egyet. Beszélünk a bűnözésről. Én nagyon kemény vagyok a bűnözéssel szemben. Úgy tűnik, a sajtó nem az. Ez nem is annyira a sajtó, hanem a sajtó és a demokraták együtt, mert szinte ugyanazok. Ez a legőrültebb dolog

– mondta Donald Trump.