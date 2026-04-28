Trumpnak nem tetszik Irán új békejavaslata

A Reuters értesülései szerint az amerikai vezetés nem fogadta kitörő lelkesedéssel a Teherán által – pakisztáni közvetítéssel – eljuttatott második ajánlatot. Egy amerikai tisztviselő úgy fogalmazott: az elnök „nem rajong” a javaslatért, mivel az nem tér ki Irán nukleáris programjára, amely Washington számára kulcskérdés, írja a Fox News.

Donald Trump a Fehér Házban egyeztetett kormányának vezető tagjaival az Iránnal kapcsolatos helyzetről – jelentette az ABC News.

Bár az álláspontok továbbra is távol állnak egymástól, diplomáciai források szerint a háttérben folytatódnak az egyeztetések a nézetkülönbségek áthidalására.

Rubio: Irán nukleáris ambíciói a középpontban

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hangsúlyozta: Irán nukleáris törekvései minden tárgyalás központi elemét képezik. A politikus Teherán legutóbbi javaslatára reagált, amely a nukleáris egyeztetések elhalasztását vetette fel a blokád feloldásáért és a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe.

Nincs kétségem afelől, hogy ha ez a radikális vallási rezsim hatalmon marad Iránban, idővel úgy döntenek, hogy atomfegyvert akarnak

– fogalmazott Rubio. Hozzátette: ugyanakkor szerinte az iráni vezetés komolyan törekszik arra, hogy kilábaljon a súlyos gazdasági helyzetből.

A külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy az iráni tárgyalók időhúzásra játszhatnak, ezért Washingtonnak olyan megállapodást kell elérnie, amely egyértelműen megakadályozza Teheránt abban, hogy bármikor nukleáris fegyver megszerzésére törekedjen.

A Hormuzi-szoros kérdése kiemelt jelentőségű: a világ olajszállításának jelentős része ezen a szűk tengeri útvonalon halad át, így annak esetleges lezárása vagy megnyitása globális gazdasági hatásokkal járhat.



