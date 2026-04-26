Donald Trump

Vérfagyasztó pillanatok: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy támadó a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára, ahol több lövést is leadott. Donald Trump amerikai elnököt és családját sikerült a szolgálatoknak biztonságba kimenekíteni. Az ámokfutót a hatóságok elfogták, a körülményeket és az indítékát pedig jelenleg is vizsgálják.
Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. 

Donald Trumpot és a kabinet tagjait azonnal evakuálták a helyszínről
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban. Az eddigi információk alapján a férfi egy puskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt fölszerelkezve. Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított ellenőrző pontok egyikén, ahol a biztonsági személyzet tagjai azonnal tüzet nyitottak. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találat érte, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.

Az elnököt és a kabinet tagjait – beleértve a first ladyt is –  azonnal evakuálták a helyszínről. 

Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán  Trump a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható. 

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását. 

Az elkövetőről készült fotót az elnök maga osztotta meg
Fotó: - / @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL

Jeanine Pirro, Washington állam ügyésze szerint a gyanúsítottal szemben lőfegyverrel való visszaélés, valamint szövetségi tisztviselők elleni veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt emelnek vádat és várhatóan már hétfőn bíróság elé állítják. 

Pirro egyúttal jelezte, hogy a vádpontok természetesen bővülhetnek. Az eddigi információk alapján a hatóságok szerint úgy tűnik, a támadó egyedül cselekedett. A feltételezések szerint egyébként az elkövető az eseménynek helyszínt adó Hilton Hotelban szállt meg.

Agents draw their guns after loud bangs were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. US Secret S
Agents draw their guns after loud bangs were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. US Secret S
Security personnel draw their guns as they respond after shots were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on Apri
WASHINGTON, DC - APRIL 25: U.S. Secret Service Counter Assult Team members stand guard during the annual White House Correspondents Association Dinner April 25, 2026 in Wa
FBI agents are seen at the Washington Hilton after shots were fired during the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2
FBI agents are seen at the Washington Hilton after shots were fired during the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2
WASHINGTON, DC - APRIL 25: DC Fire and EMS units arrive at the Washington Hilton Hotel where shots were fired near the White House Correspondents' Dinner featuring Preside
A man lies on a gurney inside an ambulance as it pulls away from the entrance of the Hilton Hotel after shots were fired during the White House Correspondents' dinner at t
FBI agents and police officers are seen near the home of the alleged White House Correspondents' Dinner shooter in Torrance, California, on April 25, 2026. US President D
Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy támadó a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára

 

Trump nem sokkal az incidens után sajtótájékoztatót tartott. Amikor arról kérdezték, hogy a szombati incidens milyen hatással van rá, mint amerikai elnökre, Donald Trump azt mondta az újságíróknak, hogy veszélyes munkakörben dolgozik, de nem „veszélyes eset”.

Trump szerint ő is és felesége is tisztában van vele, hogy a munkájuk mivel jár
Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szeretek nem gondolni rá. Elég normális életet élek, tekintve, hogy ez egy veszélyes élet. Azt hiszem, a lehető legjobban kezelem ezt a helyzetet

– mondta Trump.

Az elnök emellett dicsérte feleségét, Melania Trump first ladyt, amiért „remek munkát végzett”. „Számtalanszor mondta nekem, hogy »veszélyes munkád van«, de ez vele jár. Számára is veszélyes” – mondta.

Ott ültünk ma este. Hallottuk azt a zajt, és vagy egy tálca, vagy egy golyó okozta a zajt. Reméltem, hogy egy tálca, de nem az volt. És ismét nagyon bátor emberek végeztek nagyszerű munkát. Szóval nagyon büszkék vagyunk rájuk, és elégedettek vagyunk velük

– emelte ki az elnök. 

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos. Az eseményt az elnök szerint később ismét megrendezik majd. 

 

