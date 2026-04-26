Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy támadó a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára, ahol több lövést is leadott. Donald Trump amerikai elnököt és családját sikerült a szolgálatoknak biztonságba kimenekíteni. Az ámokfutót a hatóságok elfogták, a körülményeket és az indítékát pedig jelenleg is vizsgálják.
Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. 

Donald Trumpot és a kabinet tagjait azonnal evakuálták a helyszínről
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban. Az eddigi információk alapján a férfi egy puskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt fölszerelkezve. Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított ellenőrző pontok egyikén, ahol a biztonsági személyzet tagjai azonnal tüzet nyitottak. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találat érte, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.

Az elnököt és a kabinet tagjait – beleértve a first ladyt is –  azonnal evakuálták a helyszínről. 

Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán  Trump a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható. 

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását. 

Az elkövetőről készült fotót az elnök maga osztotta meg
Fotó: - / @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL

Jeanine Pirro, Washington állam ügyésze szerint a gyanúsítottal szemben lőfegyverrel való visszaélés, valamint szövetségi tisztviselők elleni veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt emelnek vádat és várhatóan már hétfőn bíróság elé állítják. 

Pirro egyúttal jelezte, hogy a vádpontok természetesen bővülhetnek. Az eddigi információk alapján a hatóságok szerint úgy tűnik, a támadó egyedül cselekedett. A feltételezések szerint egyébként az elkövető az eseménynek helyszínt adó Hilton Hotelban szállt meg.

Trump nem sokkal az incidens után sajtótájékoztatót tartott. Amikor arról kérdezték, hogy a szombati incidens milyen hatással van rá, mint amerikai elnökre, Donald Trump azt mondta az újságíróknak, hogy veszélyes munkakörben dolgozik, de nem „veszélyes eset”.

Trump szerint ő is és felesége is tisztában van vele, hogy a munkájuk mivel jár
Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szeretek nem gondolni rá. Elég normális életet élek, tekintve, hogy ez egy veszélyes élet. Azt hiszem, a lehető legjobban kezelem ezt a helyzetet

– mondta Trump.

Az elnök emellett dicsérte feleségét, Melania Trump first ladyt, amiért „remek munkát végzett”. „Számtalanszor mondta nekem, hogy »veszélyes munkád van«, de ez vele jár. Számára is veszélyes” – mondta.

Ott ültünk ma este. Hallottuk azt a zajt, és vagy egy tálca, vagy egy golyó okozta a zajt. Reméltem, hogy egy tálca, de nem az volt. És ismét nagyon bátor emberek végeztek nagyszerű munkát. Szóval nagyon büszkék vagyunk rájuk, és elégedettek vagyunk velük

– emelte ki az elnök. 

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos. Az eseményt az elnök szerint később ismét megrendezik majd. 

 

