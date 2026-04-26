Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.
Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban. Az eddigi információk alapján a férfi egy puskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt fölszerelkezve. Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított ellenőrző pontok egyikén, ahol a biztonsági személyzet tagjai azonnal tüzet nyitottak. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találat érte, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.
Az elnököt és a kabinet tagjait – beleértve a first ladyt is – azonnal evakuálták a helyszínről.
Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán Trump a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.
A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását.
Jeanine Pirro, Washington állam ügyésze szerint a gyanúsítottal szemben lőfegyverrel való visszaélés, valamint szövetségi tisztviselők elleni veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt emelnek vádat és várhatóan már hétfőn bíróság elé állítják.
Pirro egyúttal jelezte, hogy a vádpontok természetesen bővülhetnek. Az eddigi információk alapján a hatóságok szerint úgy tűnik, a támadó egyedül cselekedett. A feltételezések szerint egyébként az elkövető az eseménynek helyszínt adó Hilton Hotelban szállt meg.
Trump nem sokkal az incidens után sajtótájékoztatót tartott. Amikor arról kérdezték, hogy a szombati incidens milyen hatással van rá, mint amerikai elnökre, Donald Trump azt mondta az újságíróknak, hogy veszélyes munkakörben dolgozik, de nem „veszélyes eset”.
Szeretek nem gondolni rá. Elég normális életet élek, tekintve, hogy ez egy veszélyes élet. Azt hiszem, a lehető legjobban kezelem ezt a helyzetet
– mondta Trump.
Az elnök emellett dicsérte feleségét, Melania Trump first ladyt, amiért „remek munkát végzett”. „Számtalanszor mondta nekem, hogy »veszélyes munkád van«, de ez vele jár. Számára is veszélyes” – mondta.
Ott ültünk ma este. Hallottuk azt a zajt, és vagy egy tálca, vagy egy golyó okozta a zajt. Reméltem, hogy egy tálca, de nem az volt. És ismét nagyon bátor emberek végeztek nagyszerű munkát. Szóval nagyon büszkék vagyunk rájuk, és elégedettek vagyunk velük
– emelte ki az elnök.
A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos. Az eseményt az elnök szerint később ismét megrendezik majd.