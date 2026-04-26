Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Donald Trumpot és a kabinet tagjait azonnal evakuálták a helyszínről

Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban. Az eddigi információk alapján a férfi egy puskával, egy kézifegyverrel és több késsel volt fölszerelkezve. Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított ellenőrző pontok egyikén, ahol a biztonsági személyzet tagjai azonnal tüzet nyitottak. Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találat érte, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.

Az elnököt és a kabinet tagjait – beleértve a first ladyt is – azonnal evakuálták a helyszínről.

Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel. Szintén közösségi oldalán Trump a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását.

Az elkövetőről készült fotót az elnök maga osztotta meg

Jeanine Pirro, Washington állam ügyésze szerint a gyanúsítottal szemben lőfegyverrel való visszaélés, valamint szövetségi tisztviselők elleni veszélyes fegyverrel elkövetett támadás miatt emelnek vádat és várhatóan már hétfőn bíróság elé állítják.

Pirro egyúttal jelezte, hogy a vádpontok természetesen bővülhetnek. Az eddigi információk alapján a hatóságok szerint úgy tűnik, a támadó egyedül cselekedett. A feltételezések szerint egyébként az elkövető az eseménynek helyszínt adó Hilton Hotelban szállt meg.

Trump nem sokkal az incidens után sajtótájékoztatót tartott. Amikor arról kérdezték, hogy a szombati incidens milyen hatással van rá, mint amerikai elnökre, Donald Trump azt mondta az újságíróknak, hogy veszélyes munkakörben dolgozik, de nem „veszélyes eset”.