Donald Trump Jr.: Orbán Viktor a nyugati értékek harcosa

Donald Trump Jr. Kelet-Európa országait „Európa utolsó reményének” nevezte, miközben bírálta a nyugati országokat, amelyek szerinte túlzott migrációt engedtek meg, különösen Franciaországot és az Egyesült Királyságot, amelyeket „muszlim országoknak” nevezett – írja az N1.

Donald Trump Jr., az amerikai elnök, Donald Trump fia támogatásáról biztosította Orbán Viktort (Fotó: AFP)

Azok az emberek, akik Kelet-Európában készek harcolni ezekért az értékekért, azért küzdenek, hogy megőrizzék azokat a hagyományokat, amelyeket nagyra becsülnek, és amelyek nagyon összhangban vannak Amerikával, támogatást érdemelnek

– mondta Trump Jr.

Hozzátette, hogy az ilyen országok vezetőit segíteni kell.

Isten a megmondhatója, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) visszaélései, valamint a Soros-alapítvány és az a több milliárd dollár, amely ezekbe az országokba áramlik egyes személyek ellen, milyen hatással van. Ugyanezt láthatták a szomszédságukban, Szerbiában is. Biztos vagyok benne, hogy ugyanez történt itt is, és nyilvánvalóan Magyarországon is

– hangsúlyozta.

Tramp Junior u Banjaluci: Viktor Orban je borac za zapadne vrednosti https://t.co/gt6xR9Ea5e — Radio 021 (@Radio021) April 7, 2026

Úgy véli, kulcsfontosságú biztosítani, hogy azok nyerjék meg a választásokat, akik osztják a Trump-adminisztráció értékeit. Hozzátette, ez nemcsak politikai szempontból fontos, hanem „gyermekeink jövője miatt is, akiknek egy jobb világot szeretnénk hagyni”.

„Ez szorosan összefügg az üzleti élettel is, mivel a nyugati értékeket képviselő konzervatív kormányok politikája lehetővé teszi a növekedést” – fogalmazott.

Trump Jr. támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ellenfeleit pedig „kommunistáknak” nevezte.

„Úgy gondolom, mindenkinek, aki figyeli az eseményeket, mindenkinek, aki érintett, meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy elmenjen szavazni, és biztosítsa, hogy a kommunisták ne vegyék át Magyarországot, mert ha Magyarország elesik, Kelet-Európa nagy része is követni fogja. Úgy gondolom, ő az egyik valódi harcos a térségben, és úgy vélem, ezek az emberek támogatást érdemelnek” – zárta mondandóját az amerikai elnök fia.