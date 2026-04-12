Trump leállította a tervet: megbukott a brit javaslat a Chagos-szigetek átadásáról

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen jelezte fenntartásait a brit kormány terveivel kapcsolatban. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a brit miniszterelnök „nagy hibát követ el”, ha átadja a szigetek szuverenitását Mauritiusnak. A megállapodás értelmében London ugyan átengedte volna a területet, de 99 évre bérbe vette volna a stratégiai jelentőségű Diego Garcia szigetet, ahol közös amerikai–brit katonai bázis működik – számolt be róla a The Guardian.

A cikk szerint a brit kormány végül kénytelen volt elismerni, hogy nem maradt elegendő idő a törvény elfogadására a jelenlegi parlamenti ciklusban. A jogszabály így várhatóan már nem kerül be a következő parlamenti programba sem, ami gyakorlatilag a terv befagyasztását jelenti.

A londoni kormány hangsúlyozta, hogy Diego Garcia kulcsfontosságú katonai létesítmény mind az Egyesült Királyság, mind az Egyesült Államok számára. A szóvivő szerint továbbra is csak olyan megállapodást támogatnak, amely mögött Washington is egyértelműen ott áll.