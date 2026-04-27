Megint közel került egy fegyveres Trump elnökhöz, ami súlyos kérdéseket vet fel

Donald Trump amerikai elnök élete ezúttal sokadjára került veszélybe, amely nem csak a biztonság kapcsán, de a politikai erőszak terjedése kapcsán is felvet kérdéseket – írja a The New York Times.

Trump már harmadszor került életveszélybe, ami nem csak biztonsági de társadalmi kérdéseket is felvet

A Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsoráját rendező szálloda biztonsági ellenőrzőpontjának szombat esti megrohamozása volt három éven belül a harmadik alkalom, hogy Trump közvetlen életveszélyben volt. A díszvacsora alatt egy fegyveres férfi tört át a biztonsági ellenőrzésen és adott le lövést a washingtoni Hilton Hotel báltermében.

Az elkövetőt ugyan elfogták, Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter szerint az elkövető Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba.

Elnökválasztási kampányában, Butlerben, egy kampányrendezvényen, Donald Trump már túlélt egy közvetlen lövést, amely a fülét súrolta. Néhány hónappal később pedig egy fegyveres rejtőzött el egy golf klubban, azzal a céllal, hogy lelője őt.

Ezek az esetek azonban akkor és most is súlyos kérdéseket vetettek fel a biztonsági protokollok kapcsán, valamint az egyre erőteljesebb politikai erőszak kérdését is felszínre hozták újra.

Egyre több a politikai indíttatású támadás az Egyesült Államokban

A statisztikák szerint soha nem látott magasságba emelkedett a szenátorok és politikusok elleni fenyegetések száma. Az erőszak pedig nem válogat politikai oldal szerint. Az elmúlt néhány évben demokratákat és republikánusokat is bőven érték támadások. Egy demokrata párti törvényhozó és férje meggyilkolása Minnesotában; a pennsylvaniai Josh Shapiro kormányzó otthonának felgyújtása; Nancy Pelosi volt házelnök férje elleni kalapácstámadás; valamint a Kamala Harris kampányirodájában történt lövöldözés Arizonában. A konzervatív oldalon pedig a Trump elleni merényletkísérletek mellett elég csak Charlie Kirk influenszer meggyilkolására gondolni, akit egy egyetemi előadás közben lőttek le. Trump maga is érzékelte a kialakult légkört és nem ment el szó nélkül mellette.

A ma esti események fényében arra kérem az összes amerikait, hogy újra teljes szívéből kötelezze el magát a nézeteltéréseink békés rendezése mellett” – mondta

– fogalmazott az amerikai elnök.