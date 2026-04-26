„Az erőszak sosem lehet megoldás” – így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre

A rendőrség azonosította azt a férfit, aki szombat este tüzet nyitott a Fehér Ház Tudósítói Szövetségének vacsoráján. Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették. Az újabb merényletkísérlet híre azonnal bejárta a világot, az államfők és miniszterelnökök sorra fejezték ki döbbenetüket és szolidaritásukat – számolt be róla a Guardian.
Így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre
„Megdöbbentett minket a hír, hogy merényletet kíséreltek meg Trump elnök elnök ellen egy washingtoni rendezvényen” – írta Orbán Viktor X-oldalán.
Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!
– írta a miniszterelnök.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy feleségével, Sárával együtt „megdöbbentek” az események hallatán, írja a Sky.
Megkönnyebbültünk, hogy az elnök és a first lady jól vannak. Gyors felépülést kívánunk a sebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak a gyors és határozott fellépéséért
– fogalmazott az izraeli kormányfő.
Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi platformon reagált a történtekre. Hangsúlyozta, hogy bár kormánya feszült kereskedelmi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, a politikai erőszak elfogadhatatlan.
Megkönnyebbültem, hogy az elnök, az First Lady és az összes vendég biztonságban van. A politikai erőszaknak nincs helye egyetlen demokráciában sem
– írta Carney.
Az erőszak sosem lehet megoldás
Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum szintén üdvözölte, hogy Trumpék épségben vannak és kijelentette:
Az erőszak sosem lehet a megoldás.
Hasonlóan vélekedett Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki szerint az ilyen cselekményeket egyértelműen el kell ítélni.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Christian Turner, a brit nagykövet külön kiemelték a rendfenntartók professzionalizmusát.
Turner, aki maga is a helyszínen tartózkodott, háláját fejezte ki a titkosszolgálat gyors reakciójáért, és jobbulást kívánt a lövöldözésben megsérült tisztnek.
Dél-Korea elnöke szerint a történtek súlyos fenyegetést jelentenek a demokrácia alapjaira. A világ vezetői egyhangúlag deklarálták: bármilyen politikai nézeteltérés álljon is a háttérben, az erőszak nem lehet megoldás.
„A hónap tanára” nyitott tüzet – új információk a fehér házi lövöldözésről
Mint ismert, egy fegyveres támadó tört be a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára, ahol több lövést is leadott. A rendőrség azonosította a férfit: egy 31 éves kaliforniai tanár és videojáték-fejlesztőről van szó, akit 2024 decemberében „a hónap tanárának” választottak.
Videón a támadás
Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy
a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak.
Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruházat nélkül látható.