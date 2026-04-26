Nem fogja elhinni ki a fehér házi lövöldözés elkövetője – mutatjuk!

Kiderült: Geszti Péter ezt kapja a leendő Tisza-kormánytól?

Donald Trump

„Az erőszak sosem lehet megoldás” – így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre

17 perce
Olvasási idő: 9 perc
Lövések dördültek a washingtoni Hilton szállodában a Fehér Ház tudósítóinak éves vacsoráján, ahol Donald Trump amerikai elnök, a kabinet tagjai és számos újságíró is jelen volt. A biztonsági erők azonnal evakuálták az elnöki párt a bálteremből, miután a fegyveres támadó tüzet nyitott a hotel halljában. A világ vezetői egy emberként ítélték el a brutális politikai erőszakot, és hálát adtak azért, hogy Donald Trump elnök és felesége sértetlenül megúszták a merényletkísérletet. Dél-Korea elnöke szerint a történtek súlyos fenyegetést jelentenek a demokráciára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump merénylet Trump amerikai elnök lövöldözés

A rendőrség azonosította azt a férfit, aki szombat este tüzet nyitott a Fehér Ház Tudósítói Szövetségének vacsoráján. Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették. Az újabb merényletkísérlet híre azonnal bejárta a világot, az államfők és miniszterelnökök sorra fejezték ki döbbenetüket és szolidaritásukat – számolt be róla a Guardian.

Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették
Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették Fotó: AFP

Így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre

„Megdöbbentett minket a hír, hogy merényletet kíséreltek meg Trump elnök elnök ellen egy washingtoni rendezvényen” – írta Orbán Viktor X-oldalán. 

Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!

– írta a miniszterelnök.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy feleségével, Sárával együtt „megdöbbentek” az események hallatán, írja a Sky.

Megkönnyebbültünk, hogy az elnök és a first lady jól vannak. Gyors felépülést kívánunk a sebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak a gyors és határozott fellépéséért

– fogalmazott az izraeli kormányfő.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi platformon reagált a történtekre. Hangsúlyozta, hogy bár kormánya feszült kereskedelmi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, a politikai erőszak elfogadhatatlan.

Megkönnyebbültem, hogy az elnök, az First Lady és az összes vendég biztonságban van. A politikai erőszaknak nincs helye egyetlen demokráciában sem

– írta Carney.

Az erőszak sosem lehet megoldás

Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum szintén üdvözölte, hogy Trumpék épségben vannak és kijelentette: 

Az erőszak sosem lehet a megoldás. 

Hasonlóan vélekedett Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki szerint az ilyen cselekményeket egyértelműen el kell ítélni. 

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Christian Turner, a brit nagykövet külön kiemelték a rendfenntartók professzionalizmusát. 

Turner, aki maga is a helyszínen tartózkodott, háláját fejezte ki a titkosszolgálat gyors reakciójáért, és jobbulást kívánt a lövöldözésben megsérült tisztnek.

Dél-Korea elnöke szerint a történtek súlyos fenyegetést jelentenek a demokrácia alapjaira. A világ vezetői egyhangúlag deklarálták: bármilyen politikai nézeteltérés álljon is a háttérben, az erőszak nem lehet megoldás.

„A hónap tanára” nyitott tüzet – új információk a fehér házi lövöldözésről

Mint ismert, egy fegyveres támadó tört be a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára, ahol több lövést is leadott. A rendőrség azonosította a férfit: egy 31 éves kaliforniai tanár és videojáték-fejlesztőről van szó, akit 2024 decemberében „a hónap tanárának” választottak.

Borítókép: Cole Allen a letartóztatásakor (Forrás: Truth Social/Donald Trump)
Cole Allen a letartóztatásakor (Forrás: Truth Social/Donald Trump)

Videón a támadás

Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy 

a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. 

Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruházat nélkül látható.

 

