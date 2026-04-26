„Az erőszak sosem lehet megoldás” – így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre

A rendőrség azonosította azt a férfit, aki szombat este tüzet nyitott a Fehér Ház Tudósítói Szövetségének vacsoráján. Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették. Az újabb merényletkísérlet híre azonnal bejárta a világot, az államfők és miniszterelnökök sorra fejezték ki döbbenetüket és szolidaritásukat – számolt be róla a Guardian.

Donald Trumpot és családját a biztonsági szolgálatok időben kimenekítették Fotó: AFP

Így reagáltak a világ vezetői a Trump elleni újabb merényletkísérletre

„Megdöbbentett minket a hír, hogy merényletet kíséreltek meg Trump elnök elnök ellen egy washingtoni rendezvényen” – írta Orbán Viktor X-oldalán.

Gondolataink és imáink vele és Melaniával vannak. A politikában nincs helye az erőszaknak!

– írta a miniszterelnök.

Troubled by the news of the attempted shooting of President @realDonaldTrump at an event in Washington. Our thoughts and prayers are with him and Melania. There's no place for violence in politics! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 26, 2026

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy feleségével, Sárával együtt „megdöbbentek” az események hallatán, írja a Sky.

Megkönnyebbültünk, hogy az elnök és a first lady jól vannak. Gyors felépülést kívánunk a sebesült rendőrnek, és tisztelettel adózunk az amerikai titkosszolgálatnak a gyors és határozott fellépéséért

– fogalmazott az izraeli kormányfő.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi platformon reagált a történtekre. Hangsúlyozta, hogy bár kormánya feszült kereskedelmi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, a politikai erőszak elfogadhatatlan.

Megkönnyebbültem, hogy az elnök, az First Lady és az összes vendég biztonságban van. A politikai erőszaknak nincs helye egyetlen demokráciában sem

– írta Carney.

I am relieved that the President, the First Lady, and all guests are safe following reports of gunfire at the White House Correspondents’ Dinner in Washington tonight.



Political violence has no place in any democracy and my thoughts are with all those who have been shaken by… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2026

Az erőszak sosem lehet megoldás

Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum szintén üdvözölte, hogy Trumpék épségben vannak és kijelentette:

Az erőszak sosem lehet a megoldás.

Hasonlóan vélekedett Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki szerint az ilyen cselekményeket egyértelműen el kell ítélni.

JUST IN: 🇮🇳🇺🇸 Indian Prime Minister Modi says he is "relieved" that US President Trump is safe and unharmed following the recent security incident.



BRICSNews pic.twitter.com/us0YHcKf2c — Jack Straw (@JackStr42679640) April 26, 2026

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Christian Turner, a brit nagykövet külön kiemelték a rendfenntartók professzionalizmusát.

Turner, aki maga is a helyszínen tartózkodott, háláját fejezte ki a titkosszolgálat gyors reakciójáért, és jobbulást kívánt a lövöldözésben megsérült tisztnek.

Dél-Korea elnöke szerint a történtek súlyos fenyegetést jelentenek a demokrácia alapjaira. A világ vezetői egyhangúlag deklarálták: bármilyen politikai nézeteltérés álljon is a háttérben, az erőszak nem lehet megoldás.