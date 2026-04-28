donald trump

Többször is a merénylők célkeresztjébe került Donald Trump

26 perce
Olvasási idő: 11 perc
Sokkolta a világot, amikor a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráján egy kaliforniai férfi lövöldözni kezdett. Donald Trump azonban nem először került merénylők célkeresztjébe.
Az Egyesült Államokat és az egész világot megrázta, hogy a fehér házi tudósítók washingtoni Hilton szállóban tartott díszvacsoráján egy fegyveres férfi merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen.

Ryan Wesley Routh, Trump Ukrajnát támogató merénylője (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a kaliforniai származású, több lőfegyverrel és késekkel felszerelkezett támadó mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától próbált áttörni az ellenőrző pontokon. A lövöldözés során a titkoszolgálat egyik ügynökét is eltalálta egy lövedék, életét a golyóálló mellény mentette meg. 

Azonban nem ez az első eset, hogy Donald Trump élete veszélybe került. Az amerikai történelemben egyébként sem példa nélküliek az elnökök és elnökjelöltek elleni támadások – gondoljunk csak az 1968-as Robert Kennedy elleni halálos merényletre, George Wallace 1972-es meglövésére, vagy éppen Ronald Reagan 1981-es megsebesítésére épp a washingtoni Hilton szállodánál.

Azonban a konkrét fegyveres támadások, támadási kísérletek azon sorozata, amely Donald Trumpot az elmúlt években, különösen a 2024-es választási kampány kezdete óta érte, egyedülálló a modern amerikai politikában. 

Az első, talán leginkább megrázó és a világsajtót bejáró eset 2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben, ahol egy választási kampánygyűlésen dördültek el a lövések. Donald Trump éppen csak elkezdte a beszédét, amikor a golyó a jobb fülét súrolta. Mint utóbb kiderült, az akkor még elnökjelölt Trump életét egy hirtelen fejmozdulat mentette meg.

A titkosszolgálat emberei azonnal körbevették, ám Trump a vérző sérülés és a sokk ellenére is felemelte az öklét, és kiintett a tömegnek, ami azóta 

a támogatói körében ikonikus jelképpé, a megalkuvást nem tűrő küzdelem szimbólumává vált.

A drámai esemény során egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült. A hatóságok gyorsan azonosították a 20 éves Thomas Matthew Crookst, aki egy közeli épület tetejéről, egy AR–15-ös fegyverből leadott nyolc lövést. A titkosszolgálat mesterlövészei végül lelőtték a támadót, akiről kiderült, hogy drónnal térképezte fel a helyszínt a merénylet előtt.

A butleri merényletkísérlet utóélete számos kérdést vetett fel a titkosszolgálat hatékonyságával és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. Mike Waltz akkori floridai republikánus képviselő (ma az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete) szerint hiába kérték többször is Donald Trump védelmének fokozását a kampányidőszakban, Alejandro Mayorkas akkori demokrata belbiztonsági miniszter elutasította a kérést. Súlyosbítja a helyzetet, hogy szemtanúk szerint a lövések eldördülése előtt percekkel figyelmeztették a titkosszolgálat embereit egy tetőn lévő fegyveresre.

Kimberly Cheatle, a titkosszolgálat akkori igazgatója elismerte a hibákat, és teljes felelősséget vállalt a hiányosságokért, ám lemondani nem volt hajlandó. 

Alig telt el két hónap a butleri támadás után, amikor 2024. szeptember 15-én Floridában, Trump golfklubjának közelében, a Mar-a-Lagótól alig 15 percre lévő West Palm Beach-i golfpályán a titkosszolgálat emberei egy fegyveres férfire lettek figyelmesek egy bozótos területen. Ryan Wesley Routh, az elkövetéssel gyanúsított férfi, fegyverét hátrahagyva menekült el a helyszínről, és később a szomszédos Martin megye hatóságai fogták el. Az esetet azonnal merényletkísérletként kezelték a hatóságok.

Routh esetében a nyomozás különösen aggasztó részleteket tárt fel. Mint kiderült, a férfi egy hónappal azelőtt, hogy letartóztatták volna, rakétavetőt próbált beszerezni Ukrajnából egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Állítólag így fogalmazott: „Küldj nekem egy RPG-t vagy Stinger rakétát, és meglátjuk, mit tudunk tenni... [Trump] nem jó Ukrajnának.”

Routh a 2024. júliusi butleri merényletről is beszélt, és azt írta: „Bárcsak én lettem volna.”

A nyomozók szerint szándéka egyértelműen az volt, hogy „felszerelést szerezzen, hogy Trump ne legyen elnök”, és még Trump repülőgépéről is küldött képet, azzal a szöveggel: „Trump gépe – naponta felszáll és leszáll vele.” A floridai bíróságra benyújtott iratok szerint Routh Mexikóba akart menekülni az akciója után. A férfit végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nem sokkal a floridai eset után, 2024 októberében ismét merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen. Egy 49 éves férfit, Vem Millert tartóztattak le Trump kampányrendezvényének közelében, a Coachella-völgyben. Millernél több lőfegyver, köztük egy illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuska, egy pisztoly és nagy kapacitású tárak is voltak. Bár a férfi tagadta, hogy merényletre készült volna, a hatóságok komolyan vették az esetet.

Idén, a washingtoni díszvacsorán történt lövöldözés előtt mindössze néhány héttel, 2026 márciusában egy New York-i szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Asif Merchant üzletembert, aki az iráni Forradalmi Gárda megbízásából próbált bérgyilkosokat felbérelni amerikai politikusok, köztük Donald Trump ellen. A pakisztáni és iráni családi kapcsolatokkal rendelkező férfi 2022 végén kezdett együttműködni az iráni szervezettel, amely hírszerzési és kémelhárítási feladatokra képezte ki.

Merchant egy New York-i találkozón pénzt is átadott azoknak, akiket bérgyilkosoknak hitt, ám valójában beépített FBI-ügynökök voltak.

A vádirat szerint az iráni kapcsolattartó több amerikai politikus nevét is megemlítette lehetséges célpontként, köztük Donald Trumpét, Joe Bidenét és Nikki Haleyét. „Ez a férfi amerikai földre érkezett abban a reményben, hogy megölheti Trump elnököt, ehelyett azonban az amerikai bűnüldöző szervek erejével találkozott” – kommentálta az ügyet Pam Bondi akkori amerikai igazságügyi miniszter. Merchant akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

