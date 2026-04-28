Többször is a merénylők célkeresztjébe került Donald Trump

Az Egyesült Államokat és az egész világot megrázta, hogy a fehér házi tudósítók washingtoni Hilton szállóban tartott díszvacsoráján egy fegyveres férfi merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen.

Ryan Wesley Routh, Trump Ukrajnát támogató merénylője (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a kaliforniai származású, több lőfegyverrel és késekkel felszerelkezett támadó mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától próbált áttörni az ellenőrző pontokon. A lövöldözés során a titkoszolgálat egyik ügynökét is eltalálta egy lövedék, életét a golyóálló mellény mentette meg.

Azonban nem ez az első eset, hogy Donald Trump élete veszélybe került. Az amerikai történelemben egyébként sem példa nélküliek az elnökök és elnökjelöltek elleni támadások – gondoljunk csak az 1968-as Robert Kennedy elleni halálos merényletre, George Wallace 1972-es meglövésére, vagy éppen Ronald Reagan 1981-es megsebesítésére épp a washingtoni Hilton szállodánál.

Azonban a konkrét fegyveres támadások, támadási kísérletek azon sorozata, amely Donald Trumpot az elmúlt években, különösen a 2024-es választási kampány kezdete óta érte, egyedülálló a modern amerikai politikában.

Az első, talán leginkább megrázó és a világsajtót bejáró eset 2024. július 13-án történt a pennsylvaniai Butlerben, ahol egy választási kampánygyűlésen dördültek el a lövések. Donald Trump éppen csak elkezdte a beszédét, amikor a golyó a jobb fülét súrolta. Mint utóbb kiderült, az akkor még elnökjelölt Trump életét egy hirtelen fejmozdulat mentette meg.

A titkosszolgálat emberei azonnal körbevették, ám Trump a vérző sérülés és a sokk ellenére is felemelte az öklét, és kiintett a tömegnek, ami azóta

a támogatói körében ikonikus jelképpé, a megalkuvást nem tűrő küzdelem szimbólumává vált.

A drámai esemény során egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült. A hatóságok gyorsan azonosították a 20 éves Thomas Matthew Crookst, aki egy közeli épület tetejéről, egy AR–15-ös fegyverből leadott nyolc lövést. A titkosszolgálat mesterlövészei végül lelőtték a támadót, akiről kiderült, hogy drónnal térképezte fel a helyszínt a merénylet előtt.