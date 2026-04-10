Donald Trump ismét megerősítette Orbán Viktor melletti kiállását

Truth Social oldalán tett közzé bejegyzést az amerikai elnök, amelyben ismét kiállt Orbán Viktor mellett. Donald Trump úgy fogalmazott: Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.
„Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta Donald Trump.

Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/
Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:

Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni!

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!” – írta kora reggeli, szintén Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében az amerikai elnök. 

 

