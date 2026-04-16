Trump szerint történelmi pillanat közeleg

Az amerikai elnök szerda este bejelentette, hogy Izrael és Libanon vezetői csütörtökön fognak beszélni. Donald Trump ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy 34 éve nem volt példa erre – írja a Fox News.

„Megpróbálunk egy kis levegőhöz jutni Izrael és Libanon között ” – írta Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

„Régóta nem beszélt a két vezető, úgy 34 éve. Holnap megtörténik. Nagyszerű!” – tette hozzá Trump.

Trump bejegyzése azután jelent meg, hogy olyan információk láttak napvilágot, miszerint napokon belül tűzszünetet jelenthetnek be Izrael és a Hezbollah között. A Financial Times beszámolója szerint libanoni tisztviselők „hamarosan” fegyverszünetre számítanak, amely akár már ezen a héten hatályba is léphet, miután Izrael befejezi a műveleteit.

A konfliktus továbbra is bonyolítja a tágabb amerikai-iráni tárgyalásokat, mivel nézeteltérések vannak arról, hogy a Hezbollah is részt vesz-e a tárgyalásokon.

Az amerikai erők központi parancsnoksága (CENTCOM) szerda késő este bejelentette, hogy az amerikai hadsereg továbbra is érvényesíti az iráni kikötőkbe érkező és onnan induló hajók elleni blokádot.

„Az amerikai katonák továbbra is figyelemmel kísérik és járőröznek a regionális vizeken, támogatva az iráni kikötőkbe belépő vagy onnan kilépő hajókra vonatkozó amerikai blokádot” – közölte a CENTCOM egy X-en közzétett bejegyzésben.

U.S. service members continue to monitor and patrol regional waters in support of the U.S. blockade on ships entering or exiting Iranian ports. — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026