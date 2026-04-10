Trump üzent a magyaroknak: Szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében elismerően írt Orbán Viktor miniszterelnökről, és ismét támogatásáról biztosította az újraválasztása kapcsán.

Trump szerint Orbán Viktor „valóban erős és határozott vezető”, aki „bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el”. Úgy fogalmazott, hogy „fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért”, ahogyan ő maga is az Egyesült Államokért.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért!

Trump a bejegyzésében arra is kitért, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása idején „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami szerinte nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető.

Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a kiváló úton a SIKER és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásáért, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem

– írta Trump.

A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJETEK EL ÉS SZAVAZZATOK ORBÁN VIKTORRA! Igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként — ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA cserben hagyni MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. TELJES MÉRTÉKBEN MELLETTE ÁLLOK! DONALD J. TRUMP elnök

– zárta bejegyzését az amerikai elnök.