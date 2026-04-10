Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Trump üzent a magyaroknak: Szavazzatok Orbán Viktorra!

Donald Trump nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett: a Truth Socialon közzétett bejegyzésében erős vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt, és arra biztatta a választókat, hogy a 2026-os választáson ismét rá szavazzanak.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében elismerően írt Orbán Viktor miniszterelnökről, és ismét támogatásáról biztosította az újraválasztása kapcsán.

Trump támogatja Orbán Viktort (Fotó: AFP)
Trump szerint Orbán Viktor „valóban erős és határozott vezető”, aki „bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ért el”. Úgy fogalmazott, hogy „fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért”, ahogyan ő maga is az Egyesült Államokért.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvény és rend biztosításáért! 

Trump a bejegyzésében arra is kitért, hogy a két ország kapcsolatai az ő kormányzása idején „új szintre emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén”, ami szerinte nagyrészt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető.

Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a kiváló úton a SIKER és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogattam Viktort az újraválasztásáért, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem

– írta Trump.

A választás napja 2026. április 12., vasárnap. Magyarország: MENJETEK EL ÉS SZAVAZZATOK ORBÁN VIKTORRA! Igazi barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom az újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként — ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA cserben hagyni MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉT. TELJES MÉRTÉKBEN MELLETTE ÁLLOK! DONALD J. TRUMP elnök

– zárta bejegyzését az amerikai elnök.

 

