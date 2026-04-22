Tűkön ül az EU külügyi főképviselője

Létfontosságú lehet Ukrajna számára az uniós nagykövetek testületének (COREPER) szerdai ülése. Legalábbis erre számít Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője, aki szerint a megbeszélésen pozitív döntés születhet a háborúban álló országnak szánt uniós hitelről.

Kallas örülhet, Zelenszkij bejelentésével elhárulhatott az akadály az ukrán gigahitel elől (Fotó: AFP)

A magyar választásokat követően új lendületet vett a folyamat, és arra számítok, hogy a következő 24 órában pozitív döntés születik a 90 milliárd eurós hitelről

– nyilatkozta Kallas.

Mint arról beszámoltunk, az Európai Tanács decemberi csúcstalálkozóján egyezett meg huszonnégy tagállam, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújt Ukrajnának, mielőtt Kijev április végén kifogyna az anyagi eszközökből. Azonban miután a Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezett kőolaj Magyarország és Szlovákia felé, Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarországot sújtó ukrán energiablokád miatt megvétózta a tervet.

A magyar kormányfő végig következetes volt: ha van olaj, van pénz – hangsúlyozta.

Hogy, hogy nem, Volodimir Zelenszkij a COREPER ülése előtt egy nappal, kedden jelentette be, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, így az ismét üzembe helyezhető.

Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető

– áll az ukrán államfő által a Telegramon közzétett üzenetben.